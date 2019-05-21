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Türkiye Gazetesi

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi
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Ramazan ayının sonlarına gelmişken karpuz tüketimi de artış gösterdi. C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur Bilindiği üzere yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuzun vücuda birçok yararı var. Yüzde 90'ı su olan meyvenin içerisinde bulunan likopen, kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Karpuz hem serinletici hem ferahlatan lezzetiyle en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor.

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