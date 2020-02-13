Kars’ta eksi 20 derecede asayiş uygulaması

Kars\u2019ta polis ekipleri eksi 20 derece so\u011fukta g\u00fcvenlik ve asayi\u015f uygulamas\u0131 yapt\u0131.,Kars \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 ekipler, Ardahan Yolu, B\u00f6lge Trafik \u00f6n\u00fc ve Sanayi Kav\u015fa\u011f\u0131 olmak \u00fczere 3 ayr\u0131 noktada geni\u015f \u00e7apl\u0131 asayi\u015f uygulamas\u0131 yapt\u0131. , Uygulamaya Trafik ekipleri ba\u015fta olmak \u00fczere, Asayi\u015f, TEM, KOM, \u00d6zel Hareket \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 personeller de kat\u0131ld\u0131.,Asayi\u015f uygulamas\u0131nda durdurulan ara\u00e7lar didik didik arand\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ehliyet ve ruhsatlar\u0131 kontrol edilerek GBT sorgulamalar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Trafik ekipleri ise s\u00fcr\u00fcc\u00fclere alkol kontrol\u00fc yapt\u0131. ,Asayi\u015f ve g\u00fcvenlik uygulamalar\u0131 vatanda\u015flar aras\u0131nda da memnuniyetle kar\u015f\u0131land\u0131. Polislerin durdurdu\u011fu ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri ve ara\u00e7larda bulunan yolcular polislere yard\u0131mc\u0131 oldu. (\u0130HA)