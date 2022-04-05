Kars’ta sel felaketi! 30 ev sular altında kaldı

.,Evleri sular alt\u0131nda kalan vatanda\u015flar ise gece sokakta ge\u00e7irdi.\r\n,Kars\u2019ta eriyen karlar, su bask\u0131nlar\u0131n\u0131 da beraberinde getirdi. Ayd\u0131nl\u0131kevler Mahallesi i\u00e7inden ge\u00e7en su kanal\u0131n\u0131n ta\u015fmas\u0131yla birlikte b\u00f6lgede bulunan 30 ev, sular alt\u0131nda kald\u0131.,Kars\u2019ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular alt\u0131nda kalan evler havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u00d6te yandan, sel alt\u0131nda kalan Ayd\u0131nl\u0131kevler Mahallesi havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.