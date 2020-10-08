Kars’ta termometreler eksi 5’i gösterdi

Kentte 2 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan so\u011fuk hava hayat\u0131 olumsuz etkilemeye devam ediyor. ,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 5\u2019lere d\u00fc\u015ft\u00fc kentte ara\u00e7lar\u0131n camlar\u0131 buz tuttu. ,Sabah illerini gitmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar, ara\u00e7lar\u0131n\u0131n camlar\u0131n\u0131n buzu kaz\u0131d\u0131. ,Baz\u0131 vatanda\u015flar ise ara\u00e7lar\u0131n\u0131n camlar\u0131na tarih att\u0131.,Kars\u2019ta hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 gece eksi 5 derece olurken, sabah saatlerinde ise hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 1 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.