Kasap et koyun can derdinde! Yangında kiracı yaralandı, ev sahibesi evine ağladı

Bursa\u2019da \u00e7\u0131kan yang\u0131nda yaralanan kirac\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Ev sahibesi ise kirac\u0131s\u0131n\u0131 yang\u0131n\u0131 kasten \u00e7\u0131karmakla su\u00e7lad\u0131.,Yang\u0131n gece saatlerinde Y\u0131ld\u0131r\u0131m Ba\u011flaralt\u0131 Mahallesinde meydana geldi. \r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re gece saatlerinde R.\u0130'nin (29) evinde bilinmeyen bir sebeple yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen alevler b\u00fct\u00fcn evi sard\u0131. \r\n,Uyuyan R.\u0130'yi kurtaran vatanda\u015flar durumu itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcrken, sa\u011fl\u0131k ekipleri yaralanan \u0130bi\u015f\u2019i hastaneye kald\u0131rd\u0131.,Kom\u015fusunun kendisini aramas\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen ev sahibi M\u00fcyesser Y. (55), yaral\u0131 kirac\u0131s\u0131n\u0131n yan\u0131na giderek, evi bilerek yakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia edince ortal\u0131k bir anda kar\u0131\u015ft\u0131., Yaralanan ve e\u015fyalar\u0131 yanan R.\u0130\u2019nin yak\u0131nlar\u0131 evden \u00e7\u0131kmad\u0131lar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, M\u00fcyesser Y. kirac\u0131s\u0131n\u0131n evini bilerek yakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. ,M\u00fcyesser Y.\u2019nin daha \u00f6nce kirac\u0131s\u0131na evden \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Polis olayla alakal\u0131 tahkikat ba\u015flatt\u0131.,Ev sahibesi M\u00fcyesser Y, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde, \u201cBu kadar insafs\u0131z insan olur mu? Evi ne hale getirmi\u015fler?, Bu kadar merhametsiz insan g\u00f6rmedim, Allah bildi\u011fi gibi yaps\u0131n\u201d dedi.