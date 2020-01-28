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Türkiye Gazetesi

Kaşiften müthiş iddia: Deprem habercisini buldum

Kaşiften müthiş iddia: Deprem habercisini buldum

Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik dalgaları cihazın algılayarak büyüklüğü 5 olan depremi 10 dakika önceden haber alan bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Çetin, cihazın alarm vermesinden sonra 10 dakika içinde deprem olmaması durumunda ilk 2 saatte 6, 5 saat içinde 7 ve 7 ila 24 saat içinde de 7’nin üzerinde büyüklükte bir depremin beklenmesi gerektiğini vurguladı. İcadının tamamen bilimsel olduğunu söyleyen Cengiz Çetin Tayvanlı deprem tahmincisi Dyson Lin’in de kendisine ulaşarak oluşturduğu cihaz hakkında bilgi istediğini kaydetti.

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