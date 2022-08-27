Kastamonu'da korkutan yangın: Köy alevlere teslim oldu 10 ev kül oldu

,B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin k\u00fcl oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, G\u00f6kce\u00f6z k\u00f6y\u00fc Unduk Mahallesi'nde bir evde yak\u0131lan soban\u0131n patlamas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kan yang\u0131n \u00e7evredeki evlere s\u0131\u00e7rad\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, yang\u0131n bir evden \u00e7\u0131karak \u00e7ok say\u0131da eve s\u0131\u00e7rad\u0131.,\u0130l\u00e7e merkezine 25 km uzakl\u0131kta bulunan k\u00f6yde vatanda\u015flar ilk etapta itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlar\u0131 ile yang\u0131n\u0131n s\u00f6nd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Kastamonu'nun Tosya il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6k\u00e7e\u00f6z k\u00f6y\u00fc \u00dcnd\u00fck Mahallesinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kastamonu\u2019nun Tosya il\u00e7esi G\u00f6kce\u00f6z k\u00f6y\u00fcnde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda 10 ev tamamen yand\u0131. \u0130tfaiye ekiplerinin yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,\u015eu ana kadar Avni Ate\u015f, Selahattin Ate\u015f, Hasan Uzun, Muharrem \u00c7elik, Tahsin Ate\u015f, \u0130smail Bekiro\u011flu\u2019na ait 10 evin tamamen yand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Tosya Belediyesi \u0130tfaiye ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede t\u00fcm s\u00f6nd\u00fcrme ara\u00e7lar\u0131 ile yang\u0131n yerine gelerek yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131.