Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'n\u0131n Darende il\u00e7esinde midib\u00fcs\u00fcn devrilmesi sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 7 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 15 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi hen\u00fcz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakal\u0131 midib\u00fcs, Darende-Malatya kara yolu Ba\u011flarba\u015f\u0131 mevkisinde kontrolden \u00e7\u0131karak devrildi.\r\n\r\n,Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re, 7 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 15 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE g\u00f6revlileri sevk edildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, ara\u00e7ta \u0130stanbul'dan Malatya'ya g\u00f6nderilen cenaze ile yak\u0131nlar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,.