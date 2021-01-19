Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

\u015eakir Sar\u0131'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 06 AB 1448 plakal\u0131 kamyon, Pozant\u0131-Ankara otoyolunun Tarsus il\u00e7esi Damlama mevkisinde Gazi R\u00fczgar y\u00f6netimindeki 01 AFA 008 plakal\u0131 otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Otomobildeki Kerim R\u00fczgar ile kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u015eakir Sar\u0131, yaraland\u0131.\r\n\r\n,Katliam gibi bir kaza ya\u015fand\u0131! \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar var,Kazada, s\u00fcr\u00fcc\u00fc Gazi R\u00fczgar ile otomobildeki Ali, Ay\u015fe, Meryem ve Emine R\u00fczgar ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n,Yaral\u0131lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\nKaza nedeniyle bir \u015feridi trafi\u011fe kapanan yol, ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n