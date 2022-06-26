Kayaların başındaki lezzet: Osmanlı'dan bugüne bal yolculuğu

.,Ar\u0131lar o\u011ful verdi\u011fi zaman g\u00fcn\u00fcbirlik gitti\u011fi b\u00f6lgeye ula\u015f\u0131m\u0131n ara\u00e7tan indikten sonra teleferikle ard\u0131ndan da 50 metrelik dik bir rampayla ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan G\u00fcvendi, \u201c6 as\u0131rl\u0131k beklide daha fazla bir yer buras\u0131. Dedelerimizin buraya gidip geldi\u011fini biliyoruz. Buran\u0131n bal\u0131 \u00e7ok kaliteli bir bal. \u00c7ok geni\u015f bir floraya sahip, ismini bile bilmedi\u011fimiz bin bir \u00e7e\u015fit \u00e7i\u00e7ek var bu ormanda. \u00c7ok derin bir vadi buras\u0131. Zaten devletimiz de buray\u0131 bal orman\u0131 olarak ilan etti\u201d dedi.\r\n\r\n,B\u00f6lgenin yerle\u015fim yerlerine uzak, binbir \u00e7e\u015fit \u00e7i\u00e7ekle bezeli ve bal orman\u0131n\u0131n i\u00e7inde olmas\u0131 nedeniyle en kaliteli ballardan birisinin \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirilirken, eskiden burada \u00fcretilen ballar\u0131n Osmanl\u0131 saraylar\u0131na g\u00f6nderildi\u011fi, mumlar\u0131n da ayd\u0131nlatmada kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor.\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019nin K\u00fcrt\u00fcn il\u00e7esinde as\u0131rlard\u0131r hem ay\u0131lardan korunmak hem de organik bal \u00fcretmek i\u00e7in kayal\u0131klar \u00fczerinde ar\u0131c\u0131l\u0131k yap\u0131l\u0131yor.,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ta\u015fl\u0131ca k\u00f6y\u00fc, Merek deresi mevkiinde bulunan kayalar \u00fczerine zor \u015fartlarda ula\u015farak yerle\u015ftirilen kovanlarda ar\u0131lar\u0131n \u00fcretti\u011fi nadide ballar ila\u00e7 niyetine kullan\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Kaliteli bal \u00fcrettiklerini ve bal\u0131n m\u00fc\u015fterisinin sabit oldu\u011funu dile getiren G\u00fcvendi, ge\u00e7en y\u0131l 300 TL olan kilogram fiyat\u0131n\u0131n bu y\u0131l 400 ve \u00fczeri olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Merdiven koyularak \u00e7\u0131k\u0131lan kayalarda y\u0131llardan beri ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan emekli \u00f6\u011fretmen H\u00fcseyin G\u00fcvendi (73), ar\u0131lar\u0131n\u0131 her y\u0131l May\u0131s ay\u0131nda evine 15 kilometre uzaktaki \u201cVelo kayas\u0131\u201d ad\u0131 verilen alana getirdi\u011fini, sonbaharda da ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Vadide di\u011fer vatanda\u015flar\u0131n da kulland\u0131\u011f\u0131 kayal\u0131klar oldu\u011funu ve bu b\u00f6lgede \u00fcretilen ballar\u0131n Osmanl\u0131 saraylar\u0131na g\u00f6nderildi\u011fini anlatan G\u00fcvendi, \u201cBuradaki bal ila\u00e7 niyetine kullan\u0131l\u0131r. Ben de KOAH hastas\u0131y\u0131m ve her sabah kalkar bir \u00e7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal \u015ferbeti yapar i\u00e7erim. Bunu her sabah devam ederim ve \u015fuanda ila\u00e7 kullanm\u0131yorum. Mide rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na, tansiyon hastalar\u0131na, \u015feker hastalar\u0131na iyi geliyor. Bizim bal\u0131m\u0131zda \u015feker yoktur\u201d diye konu\u015ftu.,Yolun bitti\u011fi noktadan ilkel teleferikle ard\u0131ndan da 50 metrelik dik rampan\u0131n \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131yla ula\u015f\u0131lan kayalara kovanlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015fmanlar\u0131ndan birisi olan ay\u0131lar ula\u015fam\u0131yor.\r\n\r\n