Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"

Adana’da bir kadın, 3 yıldır yatalak olan kızını cezaevindeki damadının astım ilacı diye uyuşturucu vererek bu hale getirdiğini ileri sürdü.