Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"

Adana\u2019da bir kad\u0131n, 3 y\u0131ld\u0131r yatalak olan k\u0131z\u0131n\u0131 cezaevindeki damad\u0131n\u0131n ast\u0131m ilac\u0131 diye uyu\u015fturucu vererek bu hale getirdi\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.,Merkez Seyhan il\u00e7esinde ya\u015fayan Nurseren Kurtulu\u015f (30) 7 y\u0131l \u00f6nce V.K. ile evlendi. Ancak evlendikten sonra uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 olan e\u015fiyle uyu\u015fturucu kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s\u00fcrekli tart\u0131\u015fan kad\u0131n devaml\u0131 da darp edildi. Bu arada Nurseren Kurtulu\u015f bir taraftan da ast\u0131m hastal\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadele ediyordu. \u0130ddiaya g\u00f6re, kocas\u0131 gen\u00e7 kad\u0131na bu s\u00fcre\u00e7te ast\u0131m ilac\u0131 diye uyu\u015fturucu vermeye ba\u015flad\u0131. Bu nedenle gen\u00e7 kad\u0131n uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu. Gen\u00e7 kad\u0131n e\u015fi ba\u011f\u0131ml\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in evdeki e\u015fyalar\u0131 da satmaya ba\u015flay\u0131nca art\u0131k dayanamayarak k\u0131z\u0131 Aysel Kurtulu\u015f\u2019u (6) da alarak annesi Necla \u00c7atalkafa\u2019n\u0131n (58) evine geldi.,3 y\u0131l \u00f6nce Nurseren Kurtulu\u015f, annesinin evindeyken uyu\u015fturucu krizi ge\u00e7irip bay\u0131ld\u0131. Annesi k\u0131z\u0131n\u0131 hastaneye yeti\u015ftirdi ancak gen\u00e7 k\u0131z uyu\u015fturucuya ba\u011fl\u0131 olarak yatalak kald\u0131. \u015eimdi boynundan a\u015fa\u011f\u0131s\u0131 tutmayan gen\u00e7 k\u0131za ve onun 6 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na Necla \u00c7atalkafa bak\u0131yor. Koca ise bir s\u00fcre \u00f6nce h\u0131rs\u0131zl\u0131k su\u00e7undan cezaevine girdi.\r\n,Necla \u00c7atalkafa k\u0131z\u0131n\u0131n evlenene kadar tek sorununun ast\u0131m oldu\u011funu belirterek, \u201cK\u0131z\u0131m ast\u0131m\u0131n\u0131 da ila\u00e7 kullanarak idare ediyordu. Ancak evlendikten sonra k\u0131z\u0131m hep k\u00f6t\u00fcye gitti. Kocas\u0131 k\u0131z\u0131ma ast\u0131m ilac\u0131 diye uyu\u015fturucu vermi\u015f. Doktor raporunda da bu yer ald\u0131. ,Ben k\u0131z\u0131ma k\u0131yamazken kocas\u0131 k\u0131z\u0131m\u0131 bu hale getirdi. Daha \u00f6nce uyu\u015fturucu kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in k\u0131z\u0131m\u0131 darp da edermi\u015f. Ancak biz bunlar\u0131 sonra \u00f6\u011frendik. Ben damad\u0131mdan k\u0131z\u0131m\u0131 bu hale getirdi\u011fi i\u00e7in \u015fikayet\u00e7i oldum. K\u0131z\u0131m 3 y\u0131ld\u0131r ne konu\u015fabiliyor ne de aya\u011fa kalkabiliyor. Gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda yata\u011fa mahkum oldu\u201d dedi.\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 6 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 ise annesini bebek gibi sevip onun bir an \u00f6nce aya\u011fa kalkmas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n