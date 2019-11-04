Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu

U\u015fak\u2019ta 3 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan 33 ya\u015f\u0131ndaki H\u00fcseyin Ali Erkan\u2019\u0131n ormanl\u0131k alanda arac\u0131n\u0131n i\u00e7inde yanm\u0131\u015f cesedi bulundu.\r\n,Sabah saatlerinde b\u00f6lgede hayvanlar\u0131n\u0131 otlatan bir \u00e7oban tesad\u00fcfen arac\u0131n i\u00e7indeki cesedi g\u00f6rerek jandarmaya ihbarda bulundu. ,.,V\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde yan\u0131klar bulunan \u015fahs\u0131n cesedi cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemelerinin ard\u0131ndan otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi.,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye jandarma ekibi sevk edildi. ,Erkan\u2019\u0131n psikolojik problemleri oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, durumu \u00f6\u011frenen yak\u0131nlar\u0131 olay yerinde sinir krizi ge\u00e7irdi.\r\n,Ailesi taraf\u0131ndan 3 g\u00fcn \u00f6nce kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulunulan Erkan'\u0131n yanm\u0131\u015f haldeki cesedi 64 AN 426 plakal\u0131 otomobilde Yenicek\u00f6y Caddesi yak\u0131nlar\u0131ndaki ormanl\u0131k alanda bulundu. ,Kaynak: \u0130HA\/AA