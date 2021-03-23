Kayıp tır şoförünün korkunç sonu

Yalova\u2019da 18 Mart g\u00fcn\u00fcnden bu yana kay\u0131p olan t\u0131r \u015fof\u00f6r\u00fc bulundu.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u00c7iftlikk\u00f6y il\u00e7esinde eski Etibank tesisleri i\u00e7inde bir a\u011faca as\u0131l\u0131 ceset bulundu. ,Vatanda\u015f\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye giden polis ekipleri, \u015fahs\u0131n 18 Mart tarihinden itibaren kay\u0131p olan t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Ferhan Tetik (51) oldu\u011funu tespit etti. \u0130znik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya ta\u015f\u0131nan ve bir s\u00fcredir Yalova'da ikamet eden t\u0131r \u015fof\u00f6r\u00fc Ferhan Tetik i\u00e7in ailesi polise kay\u0131p m\u00fcracaat\u0131nda bulunmu\u015ftu., Aile ayr\u0131ca Ferhan Tetik\u2019i bulmak i\u00e7in M\u00fcge Anl\u0131'n\u0131n program\u0131na kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Olay yerinde savc\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lana incelemenin ard\u0131ndan Tetik\u2019in na'\u015f\u0131 otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Bursa Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi. Polisin olayla alakal\u0131 tahkikat\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.