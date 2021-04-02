Kaymakam ölü bulundu: Savcılık harekete geçti

Ayd\u0131n Nazilli'den beklenmedik bir haber geldi. Kaymakam Y\u0131lmaz Kurt hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Ate\u015fli silah yaralanmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlenen Kaymakam Kurt\u2019un \u00f6l\u00fcm\u00fc ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, olay yeri inceleme ekipleri de b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Kaymakam Y\u0131lmaz Kurt kimdir?\r\n1976 y\u0131l\u0131nda Trabzon\/\u00c7aykara'da do\u011fdu. 2001 y\u0131l\u0131nda K\u0131rklareli Kaymakam Aday\u0131 olarak M\u00fclki \u0130dare Amirli\u011fi Mesle\u011fine intisap etti. ,Bu d\u00f6nemde; Tokat\/Almus, Niksar il\u00e7elerinde Kaymakam Vekilli\u011fi g\u00f6revlerinde bulundu. \u0130ngiltere'de bir y\u0131l yabanc\u0131 dil e\u011fitimi ald\u0131., 2005 tarihinde Ordu\/\u00c7atalp\u0131nar kaymakam\u0131 olarak atanan Kurt, m\u00fcteakiben Erzincan\/Kemaliye, Rize\/Hem\u015fin Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, Hakkari Vali Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Erzurum\/Tortum Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, Artvin Vali Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Giresun\/Eynesil Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerinde bulundu. ,2018 y\u0131l\u0131nda Ayd\u0131n\/Kuyucak Kaymakaml\u0131\u011f\u0131na atanm\u0131\u015f olup, 17 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde Kuyucak\u2019ta g\u00f6reve ba\u015flad\u0131.