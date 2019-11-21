Kayseri'de yer altı şehri bulundu! Tam bin 300 metre uzunluğunda

Kayseri B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Memduh B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7, kentte bin 300 metre uzunlu\u011funda yeni bir yer alt\u0131 \u015fehri bulundu\u011funu bildirdi. ,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Koramaz Vadisi'nde ara\u015ft\u0131rmalar yapan Obruk Ma\u011fara Ara\u015ft\u0131rma Grubu'ndan Ali Yama\u00e7, \u00c7evre ve K\u00fclt\u00fcr De\u011ferlerini Koruma ve Tan\u0131tma Vakf\u0131 Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman \u00d6zsoy ve Erciyes \u00dcniversitesi \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisi Bilgin Yazl\u0131k, B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131 ziyaret etti.,Heyettekilerden b\u00f6lgede yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi alan B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7, Koramaz Vadisi'ne \u00e7ok \u00f6nem verdiklerini belirtti.,Bir aya\u011f\u0131 B\u00fcy\u00fck B\u00fcr\u00fcng\u00fcz Mahallesi'nde olan vadide b\u00fcy\u00fck bir yer alt\u0131 \u015fehri ke\u015ffedildi\u011fini belirten B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7, "Bin 300 metre uzunlu\u011fundaki yer alt\u0131 \u015fehrinin 26 farkl\u0131 kap\u0131dan birbirine ge\u00e7i\u015fi var. Gerekli temizlik ve ayd\u0131nlatma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131nda Kayseri i\u00e7in \u00f6nemli bir de\u011fer daha ortaya \u00e7\u0131kacak." dedi. ,\u0130\u015fte o yer alt\u0131 \u015fehrinden kareler...,.,B\u00fcy\u00fckk\u0131l\u0131\u00e7, bu \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmada eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr etti. (\u0130HA),