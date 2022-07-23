Kaza sahnesinde hava yastıkları patladı, Songül Öden ölümden dönü

Bir dijital platform i\u00e7in \u00e7ekilen dizide Halit Ergen\u00e7'in e\u015fini canland\u0131ran \u00d6den, kaza sahnesini \u00e7ekmek i\u00e7in gitti\u011fi sette hastanelik oldu. ,\u0130lk m\u00fcdahalesi hastanede yap\u0131lan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015foku \u00fczerinden uzun s\u00fcre atamad\u0131.,Konta\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131lan ara\u00e7, kaza moduna ge\u00e7ince Song\u00fcl \u00d6den i\u00e7indeyken hava yast\u0131klar\u0131 patlad\u0131; kar\u0131n ve kol b\u00f6lgesinden darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Magazinkolik\u2019in haberine g\u00f6re; s\u00f6z konusu kaza, arac\u0131n a\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131lmas\u0131 sonucu ger\u00e7ekle\u015fti. A\u00e7\u0131k b\u0131rak\u0131lan ara\u00e7 bir anda kaza moduna ge\u00e7ti ve hava yast\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131. Ara\u00e7ta bulunan Song\u00fcl \u00d6den, araban\u0131n i\u00e7inde s\u0131k\u0131\u015farak kar\u0131n ve kol b\u00f6lgesinden darbe ald\u0131.,Song\u00fcl \u00d6den\u2019in dizi setinde ba\u015f\u0131na korkutan bir olay geldi. \u00dcnl\u00fc oyuncu, Halit Ergen\u00e7 ile ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Nomen dizisinin setinde kaza sahnesi \u00e7ekilirken \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc. ,Yaz sezonunu \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7iren Song\u00fcl \u00d6den; Melis Sezen ve Halit Ergen\u00e7 ile ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Nomen adl\u0131 dizinin setinde y\u00fcrekleri a\u011fza getiren bir kaza ge\u00e7irdi.