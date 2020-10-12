Kaza yapan araç sahiplerini sevindirecek haber!

acettepe \u00dcniversitesi Hukuk Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Karasu, trafik kazalar\u0131nda zarar g\u00f6renler ile ara\u00e7 sahiplerini sevindiren Anayasa Mahkemesinin iptal karar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi.\r\n\r\n,Mahkemenin, Karayollar\u0131 Trafik Kanunu'nun zorunlu trafik sigortas\u0131na ili\u015fkin 90 ve 92. maddelerinde yer alan, "Trafik Sigortas\u0131 Genel \u015eartlar\u0131" ifadelerini iptal etti\u011fini belirten Karasu, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,Karasu, trafik kazas\u0131 sonucu ara\u00e7 de\u011fer kayb\u0131 miktar\u0131n\u0131n Trafik Sigortas\u0131 Genel \u015eartlar\u0131'n\u0131n ekinde yer alan bir form\u00fcle g\u00f6re belirlendi\u011fini anlatarak, \u015fu bilgileri verdi:\r\n\r\n"Bu form\u00fcl uyguland\u0131\u011f\u0131nda de\u011fer kayb\u0131 miktar\u0131 arac\u0131n piyasada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ger\u00e7ek de\u011fer kayb\u0131 miktar\u0131ndan daha az \u00e7\u0131k\u0131yordu. Hatta kaza yapan bir arac\u0131n kilometresi 165 binden y\u00fcksek ise arac\u0131n hasar miktar\u0131 ne kadar y\u00fcksek olursa olsun de\u011fer kayb\u0131 '0' \u00e7\u0131k\u0131yordu. Anayasa Mahkemesi karar\u0131yla ger\u00e7ek de\u011fer kayb\u0131n\u0131 tespit etmeyen ve denetime a\u00e7\u0131k olmayan bu hesaplama form\u00fcl\u00fc art\u0131k uygulanamayacak. Ger\u00e7ek de\u011fer kayb\u0131, pazar ko\u015fullar\u0131 nazara al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda hasar g\u00f6ren arac\u0131n, hasara u\u011framayan emsaliyle aras\u0131nda olu\u015fan farkt\u0131r. AYM karar\u0131yla ara\u00e7 sahipleri art\u0131k sigorta \u015firketlerinden daha fazla de\u011fer kayb\u0131 bedeli alabilecek. Ayr\u0131ca 165 bin kilometreden y\u00fcksek ara\u00e7 sahipleri de de\u011fer kayb\u0131 talep edebilecek. Bir ba\u015fka \u00f6rnek de trafik kazas\u0131nda \u00f6len ki\u015filerin deste\u011finden yoksun kalanlar\u0131n tazminat haklar\u0131 konusunda verilebilir. Kararla art\u0131k destekten yoksun kalan ki\u015filer sigorta \u015firketlerinden daha fazla tazminat talep edebilecek."\r\n\r\n,AYM'nin verdi\u011fi iptal kararlar\u0131n\u0131n, bundan \u00f6nce a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f ve devam eden davalarda da uygulanabilece\u011fine dikkati \u00e7eken Prof. Dr. Karasu, "Aksi halde anayasaya ayk\u0131r\u0131l\u0131\u011f\u0131 h\u00fckmen saptanm\u0131\u015f olan bir yasa kural\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131n\u0131n hukuken korunmas\u0131 gibi bir sonu\u00e7 ortaya \u00e7\u0131kar ki bu durum anayasan\u0131n \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve hukuk devleti ilkesine ayk\u0131r\u0131 olur." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Karasu, Anayasa Mahkemesi karar\u0131ndan sonra Trafik Sigortas\u0131 Genel \u015eartlar\u0131'n\u0131n hangi h\u00fck\u00fcmlerinin ge\u00e7erli hangi h\u00fck\u00fcmlerinin ge\u00e7ersiz oldu\u011fu konusunda sigorta \u015firketleri ve kazalarda zarar g\u00f6renlerde teredd\u00fct olu\u015ftu\u011fundan, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n en k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde "Genel \u015eartlar"\u0131 yeniden ele alarak AYM'nin karar\u0131na uygun de\u011fi\u015fiklikler yapmas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret etti.\r\n\r\nProf. Dr. Karasu, "Ayr\u0131ca 'Genel \u015eartlar'da karara uygun de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lana kadar, trafik kazas\u0131ndan zarar g\u00f6renler sigorta \u015firketlerine ba\u015fvuru yaparken, mutlaka Anayasa Mahkemesi karar\u0131n\u0131 da eklesinler ve bu karara g\u00f6re tazminat talebinde bulunsunlar." uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nKaynak: AA,Tazminatlar\u0131n \u00f6ncelikle Karayollar\u0131 Trafik Kanunu'na g\u00f6re belirlenece\u011fini ve h\u00fck\u00fcm bulunmayan hallerde Bor\u00e7lar Kanunu'nun haks\u0131z fillere (tazminat) ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Karasu, "Genel \u015eartlar"\u0131n ise sadece Karayollar\u0131 Trafik Kanunu ve Bor\u00e7lar Kanunu'na ayk\u0131r\u0131 olmayan h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanabilece\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nKarasu, "Dolay\u0131s\u0131yla bu karardan sonra sigorta \u015firketlerinin tazminat sorumlulu\u011funu azaltan 'Genel \u015eartlar'\u0131n bir\u00e7ok h\u00fckm\u00fc uygulanamaz hale geldi. Bu karar sigorta \u015firketlerinin aleyhine, sigortal\u0131lar\u0131n ve trafik kazalar\u0131nda zarar g\u00f6ren ki\u015filerin ise lehine bir karard\u0131r." dedi.\r\n\r\nDaha \u00f6nceden trafik kazas\u0131nda zarar g\u00f6renlerin, u\u011frad\u0131klar\u0131 ge\u00e7ici i\u015f g\u00f6remezlik tazminatlar\u0131n\u0131 ve ge\u00e7ici bak\u0131c\u0131 giderlerini sigorta \u015firketlerinden talep edemedi\u011fine de\u011finen Karasu, AYM karar\u0131yla bu h\u00fckm\u00fcn ge\u00e7ersiz hale geldi\u011fini, art\u0131k sigorta \u015firketlerinin zarar g\u00f6renlerin ge\u00e7ici i\u015f g\u00f6remezlik tazminatlar\u0131 ile ge\u00e7ici bak\u0131c\u0131 giderlerini de \u00f6demek zorunda kalaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n