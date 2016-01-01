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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Çıkan yangında Suriyeli aile evsiz kaldı
DÜNYA
-
Aril Haines'den, Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı rapor yayımlama vaadi
YAŞAM
-
Kavga ettiği dayısını bıçakladı
YAŞAM
-
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara
YAŞAM
-
Muş’ta iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
DÜNYA
-
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi
DÜNYA
-
Güney Kore'de 67'nci kuş gribi vakası tespit edildi
YAŞAM
-
Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
DÜNYA
-
İspanya'da Covid-19 kaynaklı ölüm ve yeni vakalardaki artış sürüyor
YAŞAM
-
İğneada’da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
YAŞAM
-
Kaza yapan traktördeki av tüfeği patladı, sürücü yaralandı
EĞİTİM
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Eski ÖSYM Başkanı Toker hayatını kaybetti
DÜNYA
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Milano'da açık alanda sigara içmek yasaklandı
DÜNYA
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Trump'ın başkanlık koltuğundaki son günü
DÜNYA
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KKTC'de son 24 saatte 23 Kovid-19 vakası görüldü
YAŞAM
-
Yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı ev yandı
YAŞAM
-
Tartışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı
DÜNYA
-
İspanya’da 24 saatte Covid-19 bağlı 404 ölüm
SPOR
-
Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti
SPOR
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Fenerbahçe'den Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun mesajı
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Kaza yaptığı sırada tüfekle vuruldu
Akıl almaz olay Sakarya'da meydana geldi. Kaza yapan sürücü tüfekle vuruldu...
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