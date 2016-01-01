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DÜNYA
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İngiltere Başbakanı Johnson: Kısıtlamalar 21 Haziran'da kalkacak
EKONOMİ
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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı
DÜNYA
-
Libya İçişleri Bakanı, uğradığı suikast girişiminin planlı olduğunu söyledi
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de esnafı ziyaret etti
YAŞAM
-
Karabük’te organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
YAŞAM
-
Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
YAŞAM
-
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kalp krizinden öldü
YAŞAM
-
Denizli'de kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası
DÜNYA
-
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
GÜNDEM
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Son 24 saatte korona virüsten 78 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
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Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı
DÜNYA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi
YAŞAM
-
Simav’da uyuşturucu operasyonu
YAŞAM
-
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
GÜNDEM
-
Bakan Çavuşoğlu: “PKK'nın 13 masum insanı öldürmesine dünya yine sessiz kaldı”
DÜNYA
-
Erbil’deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
YAŞAM
-
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YAŞAM
-
Marmaris'te uyuşturucu tacirleri tutuklandı
DÜNYA
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Rusya, UAEA ve İran arasındaki geçici uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
GÜNDEM
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Erdoğan: Obama şahsımı arayıp destek istedi
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Kazada öldü sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Konya’da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Trafik kazasından öldüğü zannedilmişti ama gerçek bambaşka çıktı.
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