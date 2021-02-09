Kazakistan’da buzdan yanardağ

Kazakistan\u2019\u0131n Almat\u0131 \u015fehri, \u00e7etin k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131ndan dolay\u0131 kar ve buzlarla kapl\u0131. \u015eiddetli so\u011fuklar b\u00f6lgede son derece ilgin\u00e7 bir do\u011fa olu\u015fumuna yol a\u00e7t\u0131. ,Buzdan yanarda\u011f. \u015eehrin d\u0131\u015f kesimlerindeki bir memba suyu, f\u0131\u015fk\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklardan dolay\u0131 hemen donuyor. ,Donan sulardan dolay\u0131 kayna\u011f\u0131n etraf\u0131nda 15 metre uzunlu\u011funda buzdan bir tepecik olu\u015ftu. ,Tepenin u\u00e7 k\u0131sm\u0131nda halen f\u0131\u015fk\u0131rmaya devam eden sular da sanki bir yanarda\u011f lav p\u00fcsk\u00fcr\u00fcyor intiba\u0131n\u0131 veriyor. \u0130lgin\u00e7 olu\u015fum, b\u00f6lgenin turistik bir mekan haline d\u00f6n\u00fc\u015fmesine yol a\u00e7t\u0131. ,\u0130nsanlar, dondurucu so\u011fu\u011fa ra\u011fmen gelerek bu s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye yerinde \u015fahit olmak istiyor. B\u00f6lgede ge\u00e7en sene de benzer bir tepecik olu\u015ftu\u011fu ama bu senekinin \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck ve \u00e7arp\u0131c\u0131 oldu\u011fu bildirildi. Maalesef bu g\u00fczellik daimi de\u011fil. ,Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla karlar ve buzdan tepecik eriyor ve ye\u015filliklerle kaplanan b\u00f6lgede insanlar hayvanlar\u0131n\u0131 otlat\u0131yor.