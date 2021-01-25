Kazakistan'da dondurucu soğuk: Hayvanlar telef oldu

\u015eu s\u0131ralar dondurucu so\u011fuklar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00fclke, son olarak eksi 51 dereceyi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\nKutuplar\u0131 aratmayan so\u011fuklar, hayvanlar\u0131n telef olmas\u0131na neden oldu.,Almat\u0131 b\u00f6lgesindeki Zhansugurov k\u00f6y\u00fcnde tarlaya giren bir koyun ve iki k\u00f6pek, donarak can verdi.\r\n\r\n,Y\u00fcr\u00fcd\u00fckleri s\u0131rada donan hayvanlar, bir ki\u015fi taraf\u0131ndan kayda al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nDeh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, sosyal medyada da b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.