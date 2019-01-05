Kazdağları’nda kartpostallık görüntüler

Kazda\u011flar\u0131 \u00f6nceki ak\u015fam ba\u015flayan ve geceyi \u00e7ileli bir hale getiren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sabaha e\u015fsiz bir manzara ile uyand\u0131. Kazda\u011flar\u0131\u2019n\u0131n e\u015fsiz kar manzaralar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f gruplar\u0131 b\u00f6lgeye adeta ak\u0131n etti. ,Kazda\u011flar\u0131'nda \u00f6nceki ak\u015fam ba\u015flayan ve onlarca arac\u0131n b\u00f6lgede mahsur kalmas\u0131na sebep olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sabah saatlerinde kesildi. ,\u00d6zellikle, Kapanca, Hanlar b\u00f6lgesinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f gruplar\u0131 bu g\u00fczel manzaralar\u0131 ka\u00e7\u0131rmak istemediler. ,Hanlar mevkiinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan ABK Do\u011fa Grubu sorumlusu Cahit Sar\u0131bek, \u201cGrubumuz ile bu g\u00fcn Hanlar\u2019a geldik. Kazda\u011flar\u0131\u2019nda karda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapaca\u011f\u0131z. \u015eu anda 23 ki\u015fiyiz. ,Hanlar\u2019dan Kapanca\u2019ya inece\u011fiz. Orada bir \u00e7ay\u0131m\u0131z\u0131 i\u00e7ece\u011fiz. Ondan sonra G\u00fcls\u00fcm Ana\u2019n\u0131n orada bitirece\u011fiz. Bug\u00fcn 4 bu\u00e7uk 5 kilometre y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz\u201d dedi. ,Kazda\u011flar\u0131\u2019n\u0131n kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda olu\u015fan e\u015fsiz kartpostall\u0131k manzaralar\u0131 ise havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Yakla\u015f\u0131k 20 santimetre kadar ya\u011fan kar Kazda\u011flar\u0131\u2019nda e\u015fsiz manzaralar olu\u015fturdu.