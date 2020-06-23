Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kaz\u0131 yapan i\u015f\u00e7iler taraf\u0131ndan bulunan tabutun i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlar g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131. 2 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen tabuttan binlerce sikke \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Her \u015feyden habersiz kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan i\u015f\u00e7iler kay\u0131\u011fa benzer bir tabutla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Bulduklar\u0131 \u015feyin ne oldu\u011funu ilk g\u00f6rd\u00fcklerinde anlayamayan i\u015f\u00e7iler, tabuttan \u00e7\u0131kanlar\u0131 g\u00f6rd\u00fckleri an hayatlar\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131lar.,Uzmanlar taraf\u0131ndan dikkatle ta\u015f\u0131nan tabutun i\u00e7inden binlerce sikke \u00e7\u0131kt\u0131.,Tabutun i\u00e7inin para dolu oldu\u011funu g\u00f6ren uzmanlar, daha fazla bilgiye ula\u015fmak ad\u0131na ara\u015ft\u0131rma yapabilmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131.,Yakla\u015f\u0131k a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 250 kg olan hazine, paketlenmi\u015f halde kay\u0131k \u015feklinde bir tabutun i\u00e7inde bulunuyor ve g\u00fcm\u00fc\u015f alt\u0131n sikkelerden olu\u015fuyor.,Uzmanlara g\u00f6re define 2 bin y\u0131ldan daha fazlad\u0131r g\u00f6m\u00fcl\u00fc.,Defineyi bulan hazine avc\u0131lar\u0131 bu g\u00f6m\u00fcy\u00fc bulmak i\u00e7in 30 y\u0131ld\u0131r iz s\u00fcr\u00fcyorlar, define avc\u0131lar\u0131 sikke efsanesi olarak dilden dile dola\u015fan bu efsanenin ger\u00e7ek olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 ve bu \u015fekilde karar verdiklerini s\u00f6yl\u00fcyorlar.