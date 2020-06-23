Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar görenleri şaşkınlığa uğrattı. 2 bin yıllık olduğu düşünülen tabuttan binlerce sikke çıktı.