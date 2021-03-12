Kedilerini de güzellik salonuna götürdü

., Fifi, kedilerin g\u00fczellik salonundaki m\u00fcdahaleden \u00e7ok ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu komik video \u00e7ekilirken uykuya dald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,B\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren video k\u0131sa s\u00fcrede 13,7 milyon ki\u015fi taraf\u0131ndan seyredildi. ,Kar\u0131s\u0131 Fifi Furrha, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini \u00e7ekti ve Khalil\u2019in TikTok hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. ,Irvine \u015fehrinde g\u00fczellik salonuna giden Khalil, besledi\u011fi 3 kediyi de beraberinde g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. ,Kendisiyle birlikte kedilerinin de g\u00f6zlerine salatal\u0131k dilimi konuldu ve y\u00fczlerine y\u00fcz maskesi tak\u0131ld\u0131. ,ABD\u2019nin California eyaletinde 31 ya\u015f\u0131ndaki Kareem Khalil\u2019in yedi\u011fi i\u00e7ti\u011fi kedilerinden ayr\u0131 gitmiyor.