Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal da o furyaya katıldı! Ünlülerin "çok mu aradınız" dedirten çocuk isimleri

Fenerbah\u00e7e Futbol Kul\u00fcb\u00fc eski ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Yaz\r\n,Oyuncu Bar\u0131\u015f Falay'\u0131n o\u011flunun ismi Mavi\r\n,.,\u015eark\u0131c\u0131 Burak Kut'un k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Aden Bucan\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 G\u00fcl\u015fen'in o\u011flunun ad\u0131 Azur.,Oyuncu \u0130smail Hac\u0131o\u011flu'nun k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Yemin\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 I\u015f\u0131n Karaca'n\u0131n k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Sacha Mia\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan g\u00fcnler \u00f6ncesinden takip\u00e7ilerinden isim teklifi alan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu k\u0131zlar\u0131na "eski dilde k\u0131rm\u0131z\u0131 renkli olan" anlam\u0131na gelen Lalin'de karar k\u0131ld\u0131.\r\n,Minik Lalin \u0130mirzal\u0131o\u011flu \u00fcnl\u00fclerin farkl\u0131 isim koyma merak\u0131n\u0131 yeniden ak\u0131llara g\u00fcndeme getirdi.\r\n\u0130\u015fte baz\u0131 \u00fcnl\u00fclerin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n "\u00e7ok mu arad\u0131n\u0131z" isimleri.,Akt\u00f6r Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile dizi oyuncusu Sinem Kobal \u00e7iftinin k\u0131zlar\u0131 d\u00fcnyaya geldi. \u00dcnl\u00fc \u00e7ift k\u0131zlar\u0131na "Lalin" ismini verdi. \r\n,Oyuncu Meryem Uzerli k\u0131z\u0131na Lara ismini koydu.\r\n,Okan Bay\u00fclgen'in k\u0131z\u0131n\u0131n ismi \u0130stanbul\r\n,Oyuncu \u00d6zg\u00fc Namal'\u0131n k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Nefes\r\n,Popstar Tarkan'\u0131n k\u0131z\u0131n\u0131n ismi Liya.\r\n,Oyuncu Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn ikiz k\u0131zlar\u0131na Maya ve Toprak isimlerini verdi. \r\n