Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Tuncel Kurtiz sorusu

ATV ekranlar\u0131nda cumartesi ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de yar\u0131\u015fmac\u0131ya sorulan Tuncel Kurtiz sorusu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nu duyguland\u0131rd\u0131.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster 23 Kas\u0131m Cumartesi yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde sorulan soru Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun bir zamanlar rol ald\u0131\u011f\u0131 Ezel dizisinden geldi. Milyoner'de Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okudu\u011fu "Reading Zindan\u0131 Balad\u0131" adl\u0131 \u015fiir, hangi \u015faire ait oldu\u011fu soruldu. Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.,Milyoner'de yar\u0131\u015fmac\u0131ya sorulan bir soru Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun bir zamanlar rol ald\u0131\u011f\u0131 Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okudu\u011fu "Reading Zindan\u0131 Balad\u0131" adl\u0131 \u015fiir, hangi \u015faire ait oldu\u011fu soruldu.,Sorunun \u015f\u0131klar\u0131nda A) William Shakespeare B) Oscar Wilde C)Lev Tolstoy VE D) Victor Hugo \u015f\u0131klar\u0131 vard\u0131.,Yar\u0131\u015fmac\u0131 joker hakk\u0131n\u0131 da kullanarak B) Oscar Wilde \u015f\u0131kk\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek do\u011fru cevab\u0131 bildi. Ancak Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi." ifadelerini kulland\u0131. ,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem T\u00fcrkiye'nin en \u00e7ok izlenen dizisi olan Ezel'in ba\u015fkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu hayat verdi. Dizide Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yi\u011fit \u00d6z\u015fener ve Bar\u0131\u015f Falay da e\u015flik etmi\u015fti.