Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Kenan Işık hakkında son dakika bilgisi

Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nas\u0131l? Ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonras\u0131nda bitkisel hayata giren uzun zamand\u0131r tedavi g\u00f6ren Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu merak ediliyor. \u0130\u015fte detaylar...,Bu s\u00fcre zarf\u0131ndan sonra bitkisel hayatta ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren \u00fcnl\u00fc oyuncu, daha sonra Almanya'ya g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Sevilen oyuncu ve sunucu Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu g\u00fcndem oldu. Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n son durumu ile ilgili bilgiler haberimizde.,Bug\u00fcn internet \u00fczerinde yay\u0131lan haberlerde \u00fcnl\u00fc ismin e\u015fi Beril I\u015f\u0131k'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yer verilmi\u015fti. A\u00e7\u0131klamalarda, Beril I\u015f\u0131k'\u0131n Kenan I\u015f\u0131k ile ilgili 's\u00f6ylenenleri duydu\u011funu fakat tepki vermedi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi' iddia edilmi\u015fti.,V\u00fccudunu art\u0131k tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha \u00f6nce bunlar\u0131n hi\u00e7birini yapam\u0131yordu.",KENAN I\u015eIK K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\n1947 y\u0131l\u0131nda Ye\u015filyurt, Malatya'da do\u011fdu. Devlet Demiryollar\u0131ndan emekli bir memur \u00e7ocu\u011fu. Ailesinde sanatla u\u011fra\u015fan kimse olmamas\u0131na ra\u011fmen ilkokulda m\u00fcsamerelerden ba\u015flayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. ,Gazi \u00dcniversitesi \u0130ktisadi ve \u0130dari Bilimler Fak\u00fcltesi, Kamu Y\u00f6netimi B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun olan I\u015f\u0131k, 1972 y\u0131l\u0131nda Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 olmu\u015ftur...,Ancak bu haberlerin ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131, Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun ayn\u0131 oldu\u011fu s\u00f6ylendi. \u0130\u015fte Beril I\u015f\u0131k'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 iddia edilen o s\u00f6zler: "Yo\u011fun bir \u015fekilde fizyoterapi ve ergoterapi g\u00f6r\u00fcyor. Bak\u0131\u015flar\u0131yla etraf\u0131ndakini takip edebiliyor. Art\u0131k g\u00f6zleriyle ileti\u015fim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman b\u00fct\u00fcn g\u00fcn oturuyor. ,Onlarca oyun yaz\u0131p, sahneye koymu\u015ftur. \u015eehir Tiyatrolar\u0131 Genel Sanat Y\u00f6netmenli\u011fi yapt\u0131. 1974 y\u0131l\u0131nda K\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 s\u0131ras\u0131yla Resm\u00ee Gazete (1973-1995), Yeni Y\u00fczy\u0131l (1995-1998), tekrar Resm\u00ee Gazete (1998-2000), Yeni Biny\u0131l (2000) ve Ak\u015fam (2000-2002) gazetelerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Daha sonra "Dad\u0131" adl\u0131 diziyle ekranlarda boy g\u00f6stermi\u015ftir. 2005 y\u0131l\u0131nda Kenan I\u015f\u0131k Erdo\u011fan Akta\u015f'la tan\u0131\u015f\u0131p 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. ,SPOR SALONUNDA D\u00dc\u015eEREK BEY\u0130N KANAMASI GE\u00c7\u0130RM\u0130\u015eT\u0130\r\n\r\n2014 Mart ay\u0131nda spor salonunda d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irmi\u015f ve hemen hastaneye kald\u0131r\u0131lan I\u015f\u0131k, 3,5 saat s\u00fcren ameliyat\u0131n ard\u0131ndan tedavi edilmek \u00fczere yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,Sanat\u00e7\u0131 ayr\u0131ca T\u00fcrk televizyon programlar\u0131 aras\u0131nda fenomenler aras\u0131na giren Kim 500 Bin \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapm\u0131\u015f, de\u011fi\u015fen yeni ad\u0131 ile Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu yapmaya devam etmi\u015ftir. ,12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmay\u0131 b\u0131rakan Kenan I\u015f\u0131k 20 A\u011fustos 2005 tarihinde Star Haber'i b\u0131rakt\u0131 ve tekrar oyuncu oldu...,\u015eu anda 74 ya\u015f\u0131nda olan ve hastaneden \u00e7\u0131kan Kenan I\u015f\u0131k\u2019\u0131n evde tedavisi devam ediyor. Son olarak 'Kim 500 milyar ister' ile izleyiciyle bulu\u015fan usta ismin sa\u011fl\u0131k durumunda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik bulunmad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor.,.,Kenan I\u015f\u0131k orta okul \u00f6\u011frenimi ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi d\u00f6nemde Malatya Halkevi'nde amat\u00f6r tiyatro yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f, lise \u00f6\u011frenimini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmi\u015ftir.