ŞLAM HAVUZUNDA MEYDANA GELDİ

Bu s\u0131rada b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fma yapan kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fc \u0130brahim Demir, havuzdan akan tonlarca \u00e7amurun alt\u0131nda kald\u0131.,\u0130hbarla b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon \u015fof\u00f6r\u00fc Co\u015fkun itfaiye ekiplerince kurtar\u0131l\u0131rken, evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Demir i\u00e7in arama-kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u0130lk olarak kep\u00e7enin bat\u0131k oldu\u011fu b\u00f6lgeye yol yap\u0131larak, araca ula\u015f\u0131ld\u0131. Havuzun ak\u0131\u015f y\u00f6n\u00fcne bent yaparak havuzu ortadan ikiye b\u00f6len ekipler, daha sonra a\u00e7\u0131lan kanal ile \u00e7amuru tahliye etmeye ba\u015flad\u0131.,Kamyon \u015fof\u00f6r\u00fc \u0130brahim Co\u015fkun (47) ise \u00e7\u00f6kmeyi son anda fark ederek, ara\u00e7tan atlayarak can\u0131n\u0131 kurtard\u0131. Kamyonun \u00fczerine \u00e7\u0131kan \u00c7o\u015fkun, kurtar\u0131lmay\u0131 bekledi. ,K\u0131rsal Derek\u00f6y Mahallesi'nde \u00f6zel bir \u015firkete ait k\u00f6m\u00fcr oca\u011f\u0131ndaki \u015flam havuzunda d\u00fcn sabah 06.00 s\u0131ralar\u0131nda \u00e7\u00f6kme meydana geldi. ,\u00d6te yandan, \u015elam havuzunun seviyesinin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan vince ba\u011fl\u0131 kurtarma sepetiyle kep\u00e7eye ula\u015fan ekipler, kep\u00e7enin kabin tavan\u0131n\u0131 keserek, kabin i\u00e7inde Demir'in cans\u0131z bedenine ula\u015ft\u0131. 43 saat sonra ula\u015f\u0131lan Demir'in cans\u0131z bedeni, \u00f6n otopsi i\u00e7in Soma Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Cenazenin daha sonra \u0130zmir Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.,\u015elam havuzunda vince ba\u011fl\u0131 kurtarma sepetiyle kep\u00e7eye ula\u015fan ekipler, halata ba\u011flad\u0131klar\u0131 arac\u0131 dozerler ile \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. G\u00fcn boyu s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar, havan\u0131n kararmas\u0131yla da s\u00fcrd\u00fc. Ekipler dozerler ile kep\u00e7eyi \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, di\u011fer yandan havuzdaki \u00e7amuru tahliye i\u015flemi s\u00fcr\u00fcyor.