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Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu çok konuşulan paylaşımına açıklık getirdi... "Veda etmedim teşekkür ettim"

Kerem Aktürkoğlu çok konuşulan paylaşımına açıklık getirdi... "Veda etmedim teşekkür ettim"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takıma liderlik yapmaya hazır olduğunu söyledi... Yıldız futbolcu, geride kalan sezonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın bazı kesimlerce veda olarak algılanmasıyla ilgili, "Ben ondan önceki sene de şampiyonluğu kaçırdığımızda Galatasaray taraftarına verdiği destekten dolayı teşekkür etmiştim. Kötü geçen sezonda bizden desteklerini esirgemedikleri için tekrar teşekkür ettim. Benim orada sadece taraftara teşekkür etmek gibi bir isteğim vardı. Biraz farklı algılanmış olabilir ama orada başka bir şey yoktu." açıklamasını yaptı.

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