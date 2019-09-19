Kerimcan Durmaz'a şok! Kovuldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 5 ay \u00f6nce sosyal medya hesab\u0131ndan k\u00f6t\u00fc bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131,Skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan takip\u00e7ileri azalm\u0131\u015f, \u00fcnl\u00fcler d\u00fcnyas\u0131 taraf\u0131ndan d\u0131\u015flanm\u0131\u015ft\u0131. Hakk\u0131nda 6 aydan 2 y\u0131la kadar hapis istemiyle dava a\u00e7\u0131lan Kerimcan Durmaz \u00f6nceki g\u00fcn New York\u2019a yerle\u015fti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Ayl\u0131k kazanc\u0131 500 bin TL\u2019ye y\u00fckselen Durmaz, Beykoz Acarkent\u2019te kiras\u0131 30 bin TL olan villada oturuyordu.\r\n\r\n,Havuzlu, bah\u00e7eli villay\u0131 almak \u00fczereydi. Skandaldan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra Acarkent\u2019in sahibi Erdal Acar, Kerimcan Durmaz\u2019a \u015f\u00f6yle bir mesaj iletti: \u201cSiteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor.\u201d,Kerimcan Durmaz, Acarkent\u2019teki bu villada oturdu.\r\n\r\n,Ancak Kerimcan Durmaz evini b\u0131rakmak istemedi. Erdal Acar\u2019dan gelen uyar\u0131lar\u0131n ise ard\u0131 arkas\u0131 kesilmedi. \u0130ddiaya g\u00f6re; Erdal Acar sonunda \u015firketinde \u00e7al\u0131\u015fan g\u00f6revliler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Kerimcan Durmaz\u2019\u0131 siteden kovdu!\r\n\r\n,Bir zamanlar\u0131n \u00fcnl\u00fc fenomeni de, e\u015fyalar\u0131n\u0131 apar topar di\u011fer evine yerle\u015ftirdi. \u201c\u00dcniversite e\u011fitimi almaya karar verdim\u201d diyerek Amerika\u2019ya u\u00e7tu.,Kerimcan Durmaz en son bir saatlik DJ\u2019lik performans\u0131ndan 35 bin TL, sosyal medyada yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlardan 20 bin TL, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f ve davetlerden 40-50 bin TL aras\u0131nda para kazan\u0131yordu.\r\n\r\n