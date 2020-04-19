Kerpiç konakta 90 yıllık tahıl ambarları ortaya çıktı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde merkeze ba\u011fl\u0131 S\u00fcrs\u00fcr\u00fc Mahallesi'nde bir\u00e7ok bina hasar g\u00f6r\u00fcrken, ,Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u015eahin \u015eerifo\u011fullar\u0131 da bize destek oldu. Elaz\u0131\u011f M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 arkeolog da bakt\u0131. Kona\u011f\u0131n ve tah\u0131l ambarlar\u0131n\u0131n bir as\u0131rl\u0131k oldu\u011funu ifade etti. Biz mahalleli olarak bu tarihi kona\u011f\u0131n korunmas\u0131n\u0131 istiyoruz. \u0130limizin turizmine katk\u0131 sunaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz" dedi.\r\n,Kona\u011f\u0131n 6 odal\u0131 oldu\u011fu ifade eden Da\u015f, "Bu konak 10 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lm\u0131yor. Bu kona\u011f\u0131n yasal hak sahipleriyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcmde korunmas\u0131n\u0131 istediklerini ifade ettiler. Restorasyonu yap\u0131ld\u0131ktan sonra gelecek nesillere aktar\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorlar. Zaten An\u0131tlar Kuruluna ba\u015fvuruda bulunuldu. \u0130lerleyen zamanlarda bir ekibin gelerek incelemelerde bulunmas\u0131 bekleniyor" diye konu\u015ftu.\r\n,.,Elaz\u0131\u011f\u2019da 10 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lmayan 120 y\u0131ll\u0131k kerpi\u00e7 konakta 90 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu tahmin edilen 3 adet tah\u0131l ambar\u0131 bulundu. ,M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerinin inceledi\u011fi tarihi tah\u0131l ambarlar\u0131n\u0131n koruma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Depremde S\u00fcrs\u00fcr\u00fc Mahallesi'nde bir\u00e7ok binan\u0131n hasar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten mahalle sakinlerinden Mustafa Da\u015f, "Bu kona\u011f\u0131n da deprem nedeniyle d\u0131\u015f duvar\u0131nda hafif bir y\u0131k\u0131lma meydana geldi. Bizde kona\u011f\u0131n i\u00e7ine girdik. Konakta uzun y\u0131llar \u00f6nce yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen 3 tane tah\u0131l ambar\u0131 bulduk. Bu konak zaten 120 y\u0131ll\u0131k bir konak. Daha \u00f6nce biz mahalleli olarak An\u0131tlar Kuruluna ba\u015fvurmu\u015ftuk tescillenmesi i\u00e7in. ,120 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu de\u011ferlendirilen tarihi konakta ise hafif bir hasar olu\u015ftu. Yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lmayan kona\u011f\u0131n d\u0131\u015f duvar\u0131nda meydana gelen hafif y\u0131k\u0131\u011f\u0131 fark eden vatanda\u015flar i\u00e7ine girdi. Konakta eski yap\u0131 tah\u0131l ambar\u0131 oldu\u011funu fark eden vatanda\u015flar, Elaz\u0131\u011f M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne haber verdi. Tarihi kona\u011fa gelerek tah\u0131l ambarlar\u0131n\u0131 inceleyen uzmanlar, ambarlar\u0131n yakla\u015f\u0131k 90 y\u0131ll\u0131k oldu\u011funu ve eski zamanlarda tah\u0131l\u0131n bozulmamas\u0131 i\u00e7in do\u011fal buzdolab\u0131 olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.\r\n