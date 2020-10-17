Kesik baş cinayetinin sebebi belli oldu! Yaşlı kadının katili bakın kim çıktı?

\u00d6nceki g\u00fcn Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen cinayette Evinde yaln\u0131z ya\u015fayan Melek Bulut (74) bo\u011faz\u0131 kesilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan geni\u015f \u00e7apl\u0131 tahkikat s\u00fcrd\u00fcren Cinayet Masas\u0131 ekipleri ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ifadeleri do\u011frultusunda \u015f\u00fcpheli Mustafa Kuvetli\u2019yi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,\u015e\u00fcphelinin su tesisat tamircisi oldu\u011fu ve ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n evine tamirat i\u00e7in geldi\u011fi ve aralar\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi., \u015e\u00fcpheli Mustafa Kuvvetli, ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n kendisine a\u011f\u0131r hakaret etti\u011fini ve buna istinaden cinayeti i\u015fledi\u011fini itiraf etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,\u015e\u00fcpheli geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda polis yele\u011fi giydirilerek adliyeye getirildi.,Erzurum\u2019da 74 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n evinde bo\u011faz\u0131 kesilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli adliyeye sevk edildi.\r\n,Olay\u0131 duyan Bulut\u2019un yak\u0131nlar\u0131 apartman \u00f6n\u00fcnde sinir krizi ge\u00e7irmi\u015fti.