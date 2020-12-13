Kesilmiş ladin ağacı kökünden toplayıp, kilosunu 30 liradan satıyorlar

Kendisinin topraktan de\u011fil sadece a\u011fa\u00e7 mantar\u0131 toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Kara: ,"Bu mantar \u00e7ok lezzetli oluyor. Do\u011fada bir\u00e7ok mantar \u00e7e\u015fidi var, fakat her mantar yenmez. Bildi\u011fimiz mantarlar\u0131 yiyoruz. Bilinmeyen mantarlar\u0131 toplay\u0131p yemeyiz. Ya\u011fmurlar devam etti\u011fi m\u00fcddet\u00e7e ve kar ya\u011f\u0131ncaya kadar mantar \u00e7\u0131kmaya devam eder. Bu mantarlar g\u00fcz ay\u0131nda \u00e7\u0131kar. Daha sonra ise Nisan ay\u0131nda yeniden mantar \u00e7\u0131kar. G\u00fcnde 1-2 kilogram, bazen de 5 kilogram mantar topluyorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Fatma Kara ise, her y\u0131l bu aylarda Toros Da\u011flar\u0131'na mantar toplamaya gitti\u011fini s\u00f6yledi. ,\u201cBen kuzu g\u00f6be\u011fi mantar\u0131 haricinde topraktan mantar toplamam. Sadece a\u011fa\u00e7 mantar\u0131 topluyorum. Bu mantar t\u00fcr\u00fc g\u00fcz ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, yani ekim, kas\u0131m aylar\u0131nda ya\u011fan ya\u011fmurlar\u0131n ard\u0131ndan kesik ladin a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n k\u00f6klerinde \u00e7\u0131kan bir mantar t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Bu mantar kesinlikle zehirli de\u011fildir. A\u011fa\u00e7 mantar\u0131n\u0131n kilosunu 25-30 liradan sat\u0131yoruz. Bu a\u011fa\u00e7 mantar\u0131n\u0131n ise farkl\u0131 bir lezzeti vard\u0131r\u201d dedi.,Toplad\u0131klar\u0131 mantar\u0131n cinsinin diken mantar\u0131 oldu\u011funu belirten Nalinci:,Akseki'de ya\u015fayan Mehmet Nalinci, ya\u011fmurlar\u0131n ya\u011fmas\u0131 ile birlikte Akseki'de do\u011fada mantar \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.