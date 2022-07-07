Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı

Fenomen isim, verdi\u011fi r\u00f6portajda vatanda\u015fl\u0131k yasalar\u0131yla ilgili d\u00fc\u015f\u00fcncelerini \u015fu s\u00f6zlerle dile getirdi: Bunca y\u0131ld\u0131r \u0130talyan k\u00fclt\u00fcr\u00fcnde ya\u015fam\u0131\u015f ve b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f olan birinin hala vatanda\u015fl\u0131k hakk\u0131na sahip olmamas\u0131 adil de\u011fil. 20 y\u0131ld\u0131r \u0130talyan olmak i\u00e7in bekliyorum.,H\u0131zla b\u00fcy\u00fcyen ve adeta t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 ele ge\u00e7iren sosyal medya platformu TikTok, bir\u00e7ok fenomeni hayat\u0131m\u0131za katt\u0131. Bu isimlerin ba\u015f\u0131nda gelenler aras\u0131nda ise 22 ya\u015f\u0131ndaki Khaby Lame yer al\u0131yor.,\u0130talya'daki mevcut yasalara g\u00f6re \u0130talya'da do\u011fan \u00e7ocuklar ancak ebeveynlerden birinin \u0130talyan olmas\u0131 durumunda vatanda\u015fl\u0131k alabiliyor. Her iki ebeveyni de yabanc\u0131 olan \u00e7ocuklar, ancak 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurduktan sonra vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusu yapabiliyor, ancak bu ba\u015fvuru sonras\u0131ndaki bekleme s\u00fcrelerinin uzunlu\u011fu \u015fikayetlere yol a\u00e7\u0131yor. (Haber7),K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce Tiktok'ta en \u00e7ok takip edilen Charli D'Amelio'yu taht\u0131ndan indiren ve 143 milyon takip\u00e7iyle zirveye yerle\u015fen Khaby Lame, \u0130talyan medya kurulu\u015fu La Repubblica'ya \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Lame de bunun \u00fczerine, yaln\u0131zca kendi sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesini istemedi\u011fini, \u0130talya'daki yakla\u015f\u0131k bir milyon \u00e7ocu\u011fu ve genci ilgilendiren vatanda\u015fl\u0131k hakk\u0131 yasalar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131.,R\u00f6portaj\u0131n bir b\u00f6l\u00fcmde kendisine y\u00f6neltilen "Gitti\u011fin okul \u0130slam'la alakal\u0131 m\u0131yd\u0131?" sorusuna cevap veren Khaby Lame, "Evet, gitti\u011fim okul \u0130slam okuluydu. Ben bir M\u00fcsl\u00fcman\u0131m. Kur'an'\u0131n t\u00fcm ayetlerini ezberlemi\u015ftim" ifadelerini kulland\u0131.,TikTok y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n bu s\u00f6zleri \u00fczerine, \u0130talya Meclisi \u00dcyesi Carlo Sibilia, Twitter'dan Lame'e vatanda\u015fl\u0131k ba\u015fvurusunun kabul edildi\u011fini ve yak\u0131n zamanda yemin t\u00f6reniyle \u0130talyan vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 alabilece\u011fini belirten bir mesaj payla\u015ft\u0131. Ancak bunun \u00fczerine sosyal medyada insanlardan Lame'in milyonlarca takip\u00e7isi oldu\u011fu i\u00e7in \u00f6zel muamele g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc y\u00f6n\u00fcnde tepkiler gelmeye ba\u015flad\u0131.,TikTok'ta en \u00e7ok takip\u00e7i say\u0131s\u0131na sahip olan Khaby Lame, verdi\u011fi bir r\u00f6portajda 1 ya\u015f\u0131ndayken Senegal'den \u0130talya'ya ta\u015f\u0131nd\u0131klar\u0131n\u0131, 21 y\u0131ld\u0131r \u0130talya'da ya\u015famas\u0131na ra\u011fmen hala vatanda\u015fl\u0131k alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Bu s\u00f6zler, yabanc\u0131lar\u0131n vatanda\u015fl\u0131k haklar\u0131yla ilgili tart\u0131\u015fmalar\u0131n g\u00fcndeme gelmesine neden oldu.