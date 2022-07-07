Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı

Hızla büyüyen ve adeta tüm dünyayı ele geçiren sosyal medya platformu TikTok, birçok fenomeni hayatımıza kattı. Bu isimlerin başında gelenler arasında ise 22 yaşındaki Khaby Lame yer alıyor.