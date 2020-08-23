Kilo vermeye yardımcı! Tokluk hissi sağlıyor, faydaları saymakla bitmiyor

Belli miktarda t\u00fcketilen kuru kay\u0131s\u0131 v\u00fccut sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Uzman Diyetisyen \u015eebnem Kand\u0131ral\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m konu hakk\u0131nda bilgiler verdi.,Y\u00fcksek miktarda lif i\u00e7erir. Bir porsiyonunda (3-4 adet) 2 gram lif bulunur, g\u00fcnl\u00fck ihtiyac\u0131n %8\u2019ini kar\u015f\u0131lar. Lif dengeli beslenmenin hayati bir par\u00e7as\u0131d\u0131r.,Sindirim sisteminizin d\u00fczenli olarak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flar ve v\u00fccudunuzdaki kirleri temizler.,Lifli bir diyet yedi\u011finizde, do\u011fal olarak kilonuzu d\u00fczenler ve hatta kolesterol seviyenizi d\u00fc\u015f\u00fcrebilirsiniz.,Kalorisi d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr: 1 porsiyonu (28-30 g) 3 veya 4 tanedir, ortalama 56 kcal i\u00e7erir. Lif ve besin \u00f6\u011feleri zenginli\u011fi sayesinde uzun s\u00fcre tokluk sa\u011flar.\r\n,Y\u00fcksek besin \u00f6\u011feleri i\u00e7erir. Bir bardak kuru kay\u0131s\u0131, v\u00fccudunuzun g\u00fcnl\u00fck A Vitamini ihtiyac\u0131n\u0131n %94'\u00fcn\u00fc ve demirinin %19'unu sa\u011flar. Kuru kay\u0131s\u0131, kemiklerinizi g\u00fc\u00e7lendiren ve sinir fonksiyonunu koruyan, kilo y\u00f6netimine yard\u0131mc\u0131 olan ve kemik erimesiyle sava\u015fan kalsiyum minerali i\u00e7erir.,Ayr\u0131ca endi\u015feli veya stresli hissetti\u011finizde sakinle\u015ftirici \u00f6zelliklere sahip olan magnezyum mineralini bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Magnezyum beraberinde kas spazmlar\u0131 ve kramplara yard\u0131mc\u0131 olabilir ve uykusuzlu\u011fa kar\u015f\u0131 rahatlama sa\u011flayabilir.,Koyu turuncu ve kahverengi renkli kuru kay\u0131s\u0131lar y\u00fcksek A vitamini zenginidir. A vitamini H\u00fccre b\u00fcy\u00fcmesini te\u015fvik eder, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini d\u00fczenler, iyi g\u00f6r\u00fc\u015f sa\u011flar, kemikleri sa\u011fl\u0131kl\u0131 tutar ve \u00fcreme sistemine yard\u0131mc\u0131 olur.,Beyin fonksiyonuna ve kan \u015fekerini d\u00fczenlemeye yard\u0131mc\u0131 olan ve v\u00fccut h\u00fccrelerindeki s\u0131v\u0131 dengesini korumay\u0131 sa\u011flayan bir elektrolit olan potasyumu i\u00e7erir.,Kan \u015fekerini dengelemeye yard\u0131mc\u0131d\u0131r: Kuru kay\u0131s\u0131 genellikle f\u0131nd\u0131k gibi bir kabuklu yemi\u015fle t\u00fcketilir. Kabuklu yemi\u015fler do\u011fal ya\u011f i\u00e7erikleri nedeniyle mide bo\u015falmas\u0131n\u0131 geciktirir ve kan dola\u015f\u0131m\u0131na glikoz sal\u0131nmas\u0131n\u0131 yava\u015flat\u0131r. ,Yan etkileri...Besin i\u00e7eri\u011fi taze ve kuru meyveler aras\u0131nda benzerdir. Ana fark, kurutulmu\u015f versiyonun genellikle C vitamini bak\u0131m\u0131ndan daha d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131d\u0131r. S\u00fclfitlere duyarl\u0131 ki\u015filer; kuru kay\u0131s\u0131 k\u00fck\u00fcrt i\u00e7eren bile\u015fiklerle i\u015flem g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ticari olarak kurutulmu\u015f kay\u0131s\u0131lara \u00f6zellikle ast\u0131m ataklar\u0131n\u0131 tetikleyebilece\u011finden dikkat etmelidir. ,Organik kuru kay\u0131s\u0131lar kimyasal i\u00e7ermez. S\u00fclfitler sa\u011fl\u0131kl\u0131 ba\u011f\u0131rsak bakterilerine zarar verebilmektedir. \u0130rritabl ba\u011f\u0131rsak sendromu olan bireyler i\u00e7in sindirimi zor olabilir ve gastrointestinal (ishal, kab\u0131zl\u0131k, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 vb.) rahats\u0131zl\u0131\u011fa sebep olabilir.,Kabuklu yemi\u015fler kay\u0131s\u0131 da dahil d\u00fc\u015f\u00fck ila orta glisemik indeksli kurutulmu\u015f meyvelerle birle\u015ftirildi\u011finde kan \u015fekeri dalgalanmalar\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye yard\u0131mc\u0131d\u0131r.