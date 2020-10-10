Kilogramı 50 liradan satılıyor, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Kilogram\u0131 50 liradan sat\u0131l\u0131yor, \u00fcreticisinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor! F\u0131nd\u0131k, kivi, \u00e7ilek ve ceviz \u00fcretiminin yan\u0131 s\u0131ra son y\u0131llarda onun \u00fcretimi yap\u0131l\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...,Ordu'da f\u0131nd\u0131k, kivi, \u00e7ilek ve ceviz \u00fcretiminin yan\u0131 s\u0131ra son y\u0131llarda \u00fcretimi yayg\u0131nla\u015fan mavi yemi\u015f, \u00fcreticisinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor. ,Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kemal Y\u0131lmaz yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ordu'da ana \u00fcr\u00fcn f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n yan\u0131nda \u00fcreticilerin gelirlerini art\u0131rmaya y\u00f6nelik \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,\u00d6zellikle mavi yemi\u015f yeti\u015ftiricili\u011fine ilginin giderek artmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Y\u0131lmaz, G\u00fcrgentepe, G\u00f6lk\u00f6y, Kabad\u00fcz, \u00dcnye ve Ulubey il\u00e7elerinde yeni bah\u00e7elerin tesis edildi\u011fini ifade etti. \r\n\r\nYurt d\u0131\u015f\u0131nda "blueberry" olarak bilinen meyvenin T\u00fcrkiye'de "mavi yemi\u015f" ismiyle tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Y\u0131lmaz, baz\u0131 kaynaklarda bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn farkl\u0131 isimlerle de bilindi\u011fini aktard\u0131. ,Y\u0131lmaz, mavi yemi\u015fin getirisiyle \u00fcreticilerini memnun etti\u011fini kaydederek, "Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00f6zellikle dikimi yap\u0131ld\u0131ktan be\u015f y\u0131l sonra veriminde ciddi oranda bir art\u0131\u015f s\u00f6z konusu. Bug\u00fcn dekara bin kilogram\u0131n \u00fczerinde bir verim al\u0131nmas\u0131 s\u00f6z konusu. Gelinen noktada ise mavi yemi\u015fin ya\u015f olarak kilogram fiyat\u0131 40-50 liradan sat\u0131\u015fa sunulabilmektedir. \u015eu anda bir \u00fcretici ortalama 1 ton \u00fcr\u00fcnden 40-50 bin lira civar\u0131nda kazanabiliyor." dedi. ,"Mavi yemi\u015f yeti\u015ftiricili\u011fini il genelinde \u00e7ok daha iyi yerlere ta\u015f\u0131may\u0131 hedefliyoruz ve b\u00f6ylece \u00fcretici gelirlerini de art\u0131rmay\u0131 istiyoruz" diyen Y\u0131lmaz, bununla ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen projeleri k\u0131sa s\u00fcrede hayata ge\u00e7ireceklerini belirtti. ,Y\u0131lmaz, bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn pazar probleminin asla olmad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekerek, "Per\u015fembe il\u00e7esinde kurdu\u011fumuz kurutma tesisi sayesinde de bu \u00fcr\u00fcn\u00fc kurutarak bu \u015fekilde pazarlamay\u0131 hedefliyoruz. B\u00f6ylece \u00fcr\u00fcn\u00fc pazara daha y\u00fcksek fiyattan sunma imkan\u0131n\u0131 bulaca\u011f\u0131z. Biz il genelinde mavi yemi\u015f \u00fcretimini sonuna kadar destekliyoruz." diye konu\u015ftu. ,Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan "Maviyemi\u015f-Likapa Eylem Plan\u0131" \u00e7er\u00e7evesinde Karadeniz'de bir\u00e7ok alanda mavi yemi\u015f bah\u00e7eleri kuruldu. Ordu'da da \u00fcretimi yayg\u0131nla\u015fan mavi yemi\u015fin y\u0131ll\u0131k \u00fcretimi 60 tona kadar \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\nHam ya da farkl\u0131 kullan\u0131m alanlar\u0131na g\u00f6re i\u015flenerek i\u00e7 piyasaya ve yurt d\u0131\u015f\u0131na pazarlanan mavi yemi\u015f, g\u0131da ve ila\u00e7 sanayisinde kullan\u0131l\u0131yor.,Y\u0131lmaz, \u00fcretimi olduk\u00e7a karl\u0131 olan bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn yeti\u015ftiricili\u011fini yapmak isteyen \u00fcreticilerin tar\u0131m il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvuru yaparak \u00f6n bilgi alabileceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\nG\u00f6lk\u00f6y il\u00e7esinde yakla\u015f\u0131k 40 dekar alanda \u00fcretim yapan Volkan Demir ise yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 mavi yemi\u015f \u00fcretiminden kazanc\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yledi. (AA)