Kilogramı 6 bin eurodan satılıyor! Üretim başladı

T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcl bah\u00e7esi Isparta\u2019da g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011fi hasad\u0131 aral\u0131ks\u0131z olarak devam ediyor. Sabah\u0131n erken saatlerinde toplanan g\u00fcller, kantarlarda tart\u0131ld\u0131ktan sonra fabrikalara ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor., Fabrikalarda g\u00fcl \u00e7i\u00e7eklerinden g\u00fcl ya\u011f\u0131, g\u00fcl konkreti ve g\u00fcl suyu elde ediliyor. G\u00fcl suyu ve g\u00fcl konkreti farkl\u0131 g\u00fcl \u00fcr\u00fcnleri \u00fcretiminde, g\u00fcl ya\u011f\u0131 ise d\u00fcnya piyasas\u0131nda kozmetik ve parf\u00fcmeri alan\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor. 2016 y\u0131l\u0131nda 12 bin Euro\u2019ya kadar \u00e7\u0131kan bir kilogram g\u00fcl ya\u011f\u0131, 6 bin Euro civar\u0131nda de\u011fer g\u00f6r\u00fcyor. Yakla\u015f\u0131k 4 ton g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011finden bir kilogram g\u00fcl ya\u011f\u0131 elde ediliyor.,G\u00fcl G\u00fcl ya\u011f\u0131 ve Ya\u011fl\u0131 Tohumlar Kooperatifi (G\u00dcLB\u0130RL\u0130K) Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan \u00c7elik, g\u00fcl hasat sezonunun yakla\u015f\u0131k 25 g\u00fcn \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ba\u015flang\u0131\u00e7ta a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak ve 24 May\u0131s\u2019taki zirai don olay\u0131ndan dolay\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ancak b\u00f6lgedeki ekili ve dikili alanlar\u0131n fazla olmas\u0131 nedeniyle g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011fi rekoltesinde sorun ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen \u00c7elik, \u201cSekt\u00f6rdeki t\u00fcm payda\u015flar\u0131m\u0131z g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011fi al\u0131mlar\u0131na devam ediyor. G\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011finin erken saatlerde toplanmas\u0131na dikkat ediyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunlar maliyet hesab\u0131d\u0131r. Piyasaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda rand\u0131manlar\u0131n\u0131n \u00e7ok iyi olmas\u0131 i\u00e7in g\u00fcl\u00fcn erken toplanmas\u0131 \u00f6nemli. \u015eu anda hasat gayet g\u00fczel gidiyor\u201d dedi.,G\u00fclbirlik G\u00fcneykent Fabrika Sorumlusu Osman D\u00f6ner de g\u00fcl ya\u011f\u0131n\u0131n \u00fcretili\u015fini anlatt\u0131. \u00dcreticilerden al\u0131nan g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011finin fabrikada kazanlara d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve burada buhar sistemiyle kaynat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden D\u00f6ner, \u201cKaynayan suyun buhar\u0131, ya\u011f ile birlikte su \u015fekline gelip \u00f6n g\u00fc\u011f\u00fcmlerimizden ak\u0131yor. Sonra gelen ya\u011fl\u0131 su arka g\u00fc\u011f\u00fcmlerimizde birikerek, \u00fcst tanka \u00e7\u0131k\u0131yor ve orada ikinci distilasyon i\u015flemine haz\u0131rlan\u0131yor. Daha sonra di\u011fer makinemizde ikinci distilasyonla ya\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Elde etti\u011fimiz ya\u011flar\u0131 bir kat s\u00fczerek, genel m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze g\u00f6nderiyoruz. Orada da ikinci bir i\u015flemde ince s\u00fcz\u00fcm yap\u0131l\u0131yor ve g\u00fcl ya\u011f\u0131 al\u0131c\u0131lar\u0131na ula\u015ft\u0131r\u0131lmak \u00fczere haz\u0131r hale geliyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Hasat sezonundan sonra \u00f6nemli olan\u0131n pazarlama oldu\u011funu ifade eden \u00c7elik, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n sekt\u00f6r\u00fc olumsuz etkiledi\u011fine dikkat \u00e7ekti. \u00c7elik, \u201cAs\u0131l sorun bundan sonra ba\u015flayacak. Ma\u011fduriyet ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in elimizden geleni yap\u0131yoruz. Bundan sonra in\u015fallah her \u015fey normale d\u00f6ner, pazarda bir sorun olmazsa, bug\u00fcnden \u00e7ekmi\u015f oldu\u011fumuz s\u0131k\u0131nt\u0131lar o g\u00fcn hi\u00e7 ya\u015fanmam\u0131\u015f olacak. Ama bunu ya\u015fay\u0131p g\u00f6rmemiz laz\u0131m. \u00dclkemizde ve d\u00fcnyada yeni yeni normalle\u015fme s\u00fcrecine girildi. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te fabrikalar\u0131n bacalar\u0131n t\u00fctmesi ve t\u00fcketim ekonomisinin devreye girmesiyle al\u0131\u015fveri\u015flerin h\u0131zlanmas\u0131, havayolu \u015firketlerinin u\u00e7u\u015flar\u0131na ba\u015flamas\u0131 \u00f6nemli. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunlar yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcretimle do\u011frudan alakal\u0131 olan \u015feyler. K\u0131sa s\u00fcrede koronavir\u00fcs belas\u0131ndan kurtulmay\u0131 ve her \u015feyin normale d\u00f6nmesini \u00fcmit ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6te yandan, g\u00fcl \u00e7i\u00e7e\u011finin fabrikaya geldikten sonra 2 ana hammaddeye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden Hasan \u00c7elik, bunlardan birinin g\u00fclya\u011f\u0131, di\u011ferinin ise g\u00fcl konkreti oldu\u011funu s\u00f6yledi. Bu y\u0131l 1,5-2 ton g\u00fcl ya\u011f\u0131, yakla\u015f\u0131k 15 ton da g\u00fcl konkreti \u00fcretimi beklediklerini belirten \u00c7elik, \u201cIsparta\u2019dan d\u00fcnyan\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 65\u2019lik k\u0131sm\u0131na gerek g\u00fcl ya\u011f\u0131 gerekse g\u00fcl konkreti olarak parf\u00fcmeri ve kozmetik sanayine ham madde \u00fcretimi yap\u0131yoruz. Bunu d\u00fcnyadaki g\u00fcl ya\u011f\u0131 fiyatlar\u0131nda etkili olmak ad\u0131na elimizde bir g\u00fc\u00e7 olarak g\u00f6r\u00fcyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,G\u00fclbirlik Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan \u00c7elik, 2016 y\u0131l\u0131nda bir kilogram g\u00fcl ya\u011f\u0131n\u0131n 12 bin Euro\u2019ya sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak \u015fu anda 6 bin Euro\u2019ya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti. Bu rakam\u0131n 2020 y\u0131l\u0131ndaki g\u00fcl ya\u011f\u0131 ve g\u00fcl konkreti fiyatlar\u0131nda etkili olaca\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmedi\u011fine de\u011finen \u00c7elik,