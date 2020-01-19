Kilolu haliyle çok konuşulmuştu! Çağatay Ulusoy asker tıraşı oldu

\u00c7a\u011fatay Ulusoy, askere gidiyor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta birli\u011fine teslim olacak. Ulusoy'un son hali de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Netflix'te yay\u0131nlanan Hakan Muhaf\u0131z dizisindeki fit g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle herkesi kendisine hayran b\u0131rakt\u0131ran \u00c7a\u011fatay Ulusoy'un ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda ortaya \u00e7\u0131kan kilolu foto\u011fraflar\u0131 herkesi \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratm\u0131\u015f, hayranlar\u0131 Ulusoy'u topa tutmu\u015ftu. Son olarak Ulusoy, asker t\u0131ra\u015f\u0131 oldu.,Yakla\u015f\u0131k 1 hafta sonra askere gidecek olan \u00fcnl\u00fc oyuncu \u00c7a\u011fatay Ulusoy, asker t\u0131ra\u015f\u0131 oldu. O kareleri sosyal medyaya da yans\u0131d\u0131.,\u00d6te yandan bir s\u00fcredir ald\u0131\u011f\u0131 kilolarla g\u00fcndeme gelen Ulusoy, askerlik \u00f6ncesi epey zay\u0131flad\u0131. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu yeni haliyle sevenlerinden tam not ald\u0131.,Peki, \u00c7a\u011fatay Ulusoy kimdir?\r\n\r\n,\u00c7a\u011fatay Ulusoy, 23 Eyl\u00fcl 1990, \u0130stanbul'da do\u011fdu. 2010 y\u0131l\u0131nda Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan Best Model yar\u0131\u015fmas\u0131nda T\u00fcrkiye'yi temsil etti. ,\u0130stanbul \u00dcniversitesi Orman Fak\u00fcltesi Sulama Sistemleri b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc ve ayn\u0131 zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya ba\u015flad\u0131.,Ayr\u0131ca oyuncu Vahide Per\u00e7in ve Altan G\u00f6rd\u00fcm'\u00fcn sahibi oldu\u011fu sanat okulunda oyunculuk dersi alm\u0131\u015f, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yay\u0131nlanmaya ba\u015flanm\u0131\u015f olan "Ad\u0131n\u0131 Feriha Koydum" adl\u0131 dizideki Emir Sarrafo\u011flu karakteri ile ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131r.,Diziye devam ederken 2011 y\u0131l\u0131nda "Anadolu Kartallar\u0131" filminde de ba\u015frol oynad\u0131.Filmde \u00dcste\u011fmen Ahmet Onur karakterini canland\u0131rd\u0131 ve bu rol\u00fcyle de b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.,Ulusoy, Star TV'de yay\u0131nlanan "Medcezir" adl\u0131 TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile ba\u015frol oynad\u0131.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m T\u00fcrker\u2019in senaryosunu yazd\u0131\u011f\u0131 ve 25 Aral\u0131k\u2019ta vizyona giren olan \u201cDelibal\u201d adl\u0131 sinema filminde \u201cBar\u0131\u015f\u201d karakteri ile ba\u015frol\u00fc oynad\u0131.,\u00c7a\u011fatay Ulusoy ayr\u0131ca ilk reklam filmini T\u00fcrkiye piyasas\u0131nda aktif sat\u0131\u015f\u0131na devam eden bir Jean firmas\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi ve 2016 y\u0131l\u0131 itibariyle o markan\u0131n y\u00fcz\u00fc oldu.,\u00c7a\u011fatay Ulusoy, 19 Eyl\u00fcl 2016 tarihinde yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan '\u0130\u00e7erde' adl\u0131 dizinin ba\u015frol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.,.