Kilosu 1500 lira! Özel eğitimli köpekler toprağın altından çıkarıyor

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen ve kilosu 400-1500 lira arasında alıcı bulan 'trüf', özel eğitimli köpekler tarafından toprak altından çıkarılıyor.