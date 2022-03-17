Kilosu 1500 lira! Özel eğitimli köpekler toprağın altından çıkarıyor

"Bu enerjilerini asl\u0131nda yemek i\u00e7in harc\u0131yorlar. Biz de yemediklerini almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diyen G\u00f6ren, "Tr\u00fcf mantar\u0131 k\u00f6pe\u011finin yeti\u015ftirilmesinde \u00f6zellikle yavrular\u0131 do\u011fdu\u011funda hepsinin tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131s\u0131 olacak diye bir imkan yok. \u0130\u00e7lerinde hareketli, daha b\u00f6yle ilgi duyan yavrular\u0131 se\u00e7erek 3 aya kadar b\u00fct\u00fcn a\u015f\u0131lar\u0131 ve bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. 3 ile 6 ayl\u0131k a\u015famadaki d\u00f6nemde e\u011fitim yap\u0131l\u0131yor. 6 ay\u0131ndan sonra araziye \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor. Arazideki becerilerinden bir iki testten ge\u00e7tikten sonra tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131l\u0131\u011f\u0131na ba\u015flan\u0131l\u0131yor" ifadelerini kulland\u0131.,"Bu mantara da 1500 TL \u00e7ok deniliyor ama evden \u00e7\u0131k\u0131p hemen evin bah\u00e7esinde mantar bulunmuyor" diyen G\u00f6ren, "Arabanla kilometrelerce yol gidiyorsun. Arazide ke\u015fifler yap\u0131yorsun. 5 g\u00fcn bo\u015fa gitti\u011fin oluyor. 1 kilo mantar\u0131n maliyetini kurtarm\u0131yor. O y\u00fczden bu mantar\u0131n piyasada tam oturmu\u015f fiyat\u0131 yok. Karaborsa gibi bir d\u00fczen var. Net sabit bir fiyat\u0131 yok. Tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapmak i\u00e7in ilk olarak k\u00f6peklere ihtiyac\u0131n\u0131z var. Bu k\u00f6peklerin T\u00fcrkiye\u2019deki piyasas\u0131 5 bin ile 10 bin TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor" diye konu\u015ftu. (\u0130HA),"Bug\u00fcn de bizi \u00fczmediler. Keyifleri yerindeydi k\u00f6peklerin ve iyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar" diyen G\u00f6ren \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "Kendileri her zaman iyi performans sa\u011flam\u0131yorlar. Onlar da bir can, kendi isteklerine g\u00f6re hareket ediyorlar. Bu tr\u00fcf mantar\u0131 k\u00f6pe\u011fini sahip edinen arkada\u015flar ilk etapta k\u00f6pe\u011fi hemen araziye \u00e7\u0131kartarak bir an \u00f6nce mantar bulsun diye can\u0131m k\u00f6pekler ziyan oluyor. K\u00f6pekler sahip de\u011fi\u015ftirdik\u00e7e onlar\u0131n da psikolojisi bozuluyor. Bu y\u00fczden tr\u00fcf mantar\u0131 k\u00f6pe\u011fi sahiplenince biraz sab\u0131r gerekiyor. Mesela ben 6 ay boyunca mantar bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bir tane mantar \u00e7\u0131kartmad\u0131. Sonunda mantara ula\u015ft\u0131k. K\u00f6peklerimin iyi bir tr\u00fcf avc\u0131s\u0131 oldu\u011funa inan\u0131yorum.",D\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 mantar\u0131 olarak bilinen ve kilosu 400-1500 lira aras\u0131nda al\u0131c\u0131 bulan 'tr\u00fcf', \u00f6zel e\u011fitimli k\u00f6pekler taraf\u0131ndan toprak alt\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftan e\u011fitilen k\u00f6pekler tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131lar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi haline geldi. Tr\u00fcf avc\u0131s\u0131 Fatih G\u00f6ren ise araziye \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pekleri ile verimli bir g\u00fcn ge\u00e7irdi. Toplad\u0131klar\u0131 mantarlar\u0131 T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli yerlerine g\u00f6nderdi\u011fini s\u00f6yleyen G\u00f6ren, internette mantar hakk\u0131nda yaz\u0131lan fiyatlar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, mantar\u0131n kilosunun irili\u011fi ve kalitesine g\u00f6re 400 TL ile bin 500 TL aras\u0131 al\u0131c\u0131 buldu\u011funu s\u00f6yledi.,Mantar\u0131n fiyatlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren G\u00f6ren, "Sosyal medyada mantar\u0131n kilogram fiyat\u0131na \u201850 euro\u2019 deniliyor. \u2018G\u00fcnde 10 kilo mantar bulunuyor\u2019 deniliyor. 10 kilo mantar ortalama 500 euro yap\u0131yor. \u0130nternet ortam\u0131nda bu fiyatlar\u0131 duyanlar bu i\u015fe g\u00f6n\u00fcl veriyor. Ger\u00e7ek anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi de\u011fil. \u015eu andaki mantar piyasas\u0131 kalitesine g\u00f6re kilosu 400 TL ile 1500 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor" dedi.,Samsun'da 3 y\u0131ld\u0131r tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan 37 ya\u015f\u0131ndaki Fatih G\u00f6ren, Lagotto Romagnolo cinsi e\u011fitimli k\u00f6pekleri "Radar" ve "Leo" ile birlikte da\u011f, tepe, ormanl\u0131k alan demeden tr\u00fcf mantar\u0131 topluyor. Keskin koku ve sahibine ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile bilinen k\u00f6pekler toprak alt\u0131ndaki mantarlar\u0131 radar gibi tespit ediyor.,Tr\u00fcf avc\u0131s\u0131 k\u00f6pekler hakk\u0131nda bilgi veren Fatih G\u00f6ren, "Yakla\u015f\u0131k 3 senedir tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yap\u0131yorum. Bu i\u015f kolay bir i\u015f de\u011fil. Sosyal medyada kolay gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor ama bir\u00e7ok zorlukla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. Bu tr\u00fcf mantar\u0131 avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek koku duyusuna sahip k\u00f6peklerle yap\u0131labiliyor. Genellikle piyasada Lagotto Romagnolo cinsi k\u00f6peklerle \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Bu k\u00f6peklerin en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi koku almas\u0131 ve sahibine yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131d\u0131r" dedi.