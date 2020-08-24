Kilosu 24 lira, tonlarcası dalında çürüyor

Sivas\u2019\u0131n Zara il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6lba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fcnde do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen tonlarca f\u0131nd\u0131k dal\u0131nda \u00e7\u00fcr\u00fcyor.,Sivas\u2019ta Zara il\u00e7e merkezine 50 kilometre uzakl\u0131ktaki G\u00f6lba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fcnde do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen f\u0131nd\u0131k a\u011fa\u00e7lar\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. Daha \u00e7ok Karadeniz b\u00f6lgesinde yeti\u015fen f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n \u0130\u00e7 Anadolu b\u00f6lgesindeki bu k\u00f6yde yeti\u015fmesi de g\u00f6renlerin \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131na neden oluyor.,Giresun'da f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n kilosu 24,50 TL'den al\u0131c\u0131 bulurken bu k\u00f6ydeki tonlarca f\u0131nd\u0131k toplanmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in dal\u0131nda \u00e7\u00fcr\u00fcyor. K\u00f6y sakinleri k\u0131rsaldaki f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n kendili\u011finden yeti\u015fti\u011fini, sadece yemek i\u00e7in toplad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ettiler.,G\u00f6lba\u015f\u0131 k\u00f6y\u00fc sakini \u0130smet Kaya, k\u00f6y\u00fcn da\u011flar\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funun f\u0131nd\u0131k oldu\u011funu belirterek, \u201cBizim burada da\u011flar\u0131m\u0131zda f\u0131nd\u0131k oluyor. Ziraat oluyor, hayvanc\u0131l\u0131k var. Bu f\u0131nd\u0131klar yabani, ben kendim Giresun\u2019dan getirdim bah\u00e7eme ektim, oluyor. Herkesin yeti\u015ftirmesini istiyorum. Ama yapan yoktur. , K\u00f6ydeki insanlar ya\u015fl\u0131. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn b\u00fct\u00fcn meras\u0131, da\u011flar\u0131 hep f\u0131nd\u0131k a\u011fac\u0131d\u0131r. Yeti\u015fti\u011finde herkes topluyor. Karadeniz\u2019e yak\u0131n bir iklim buras\u0131. Karadeniz\u2019de yeti\u015fen \u00fcr\u00fcn burada da oluyor. Bu da yabani f\u0131nd\u0131k toplay\u0131p satma imkan\u0131m\u0131z yoktur. K\u00f6ydeki ve ba\u015fka insanlar topluyorlar. G\u00f6t\u00fcr\u00fcp yiyorlar. Tad\u0131 \u00e7ok lezzetli ama biraz kabu\u011fu sert\u201d dedi.,Bir di\u011fer k\u00f6y sakini Yakup Kurt, f\u0131nd\u0131klar\u0131 toplay\u0131p k\u0131\u015f\u0131n yediklerini ifade ederek, \u201cBunlar k\u00f6y\u00fcnde da\u011f f\u0131nd\u0131klar\u0131. Burada bunlardan binlerce var. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn yakla\u015f\u0131k 40-50 d\u00f6n\u00fcm\u00fc hep bu f\u0131nd\u0131klardan. Do\u011fal yeti\u015fiyor. Ama yabani f\u0131nd\u0131k bunlar. Sat\u0131\u015fa falan sunmuyoruz. Toplay\u0131p k\u0131\u015f\u0131n yiyoruz. Burada yabani f\u0131nd\u0131k yeti\u015fiyor. Ordu f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 da burada yeti\u015fir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)