Kilosu 50 liradan satıldı! Vatandaşlar almak için birbirini ezdi

\u0130zmir\u2019in \u00c7e\u015fme il\u00e7esinde sardalya avlayan bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011f\u0131na 450 kiloluk orkinos bal\u0131\u011f\u0131 tak\u0131ld\u0131. Denizli bal\u0131k pazar\u0131na getirilen orkinos, 22 bin 500 TL\u2019ye sat\u0131ld\u0131. Dev bal\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131lar\u0131nda g\u00f6ren Denizlililer sat\u0131n almak i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131.,Denizlili bal\u0131k\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan, \u0130zmir\u2019in \u00c7e\u015fme il\u00e7esinde a\u011flara tak\u0131lan 450 kilograml\u0131k dev orkinos bal\u0131\u011f\u0131 Denizli\u2019de bal\u0131k halinde sat\u0131\u015fa sunuldu. ,Vatanda\u015flar orkinos ile hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi. (\u0130HA),Bal\u0131k halinde dev orkinosu g\u00f6ren vatanda\u015flar ise telefonlar\u0131na sar\u0131ld\u0131. Orkinosun foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekmek isteyen vatanda\u015flar, ilk defa bu kadar b\u00fcy\u00fck bir orkinos g\u00f6rd\u00fcklerini belirtti. ,Yer. \u0130zmir! Kilosu 50 liradan sat\u0131ld\u0131! Vatanda\u015flar almak i\u00e7in birbirini ezdi...,Zaten kal\u0131n bir derisi var. Kemikleri kal\u0131n onun i\u00e7in vatanda\u015f, bir kilo al\u0131yor, bir kilo yiyor\u201d dedi.,Bal\u0131k halinde sat\u0131\u015fa sunulan dev orkinos bal\u0131\u011f\u0131 bir taraftan pi\u015firilerek vatanda\u015flara ikram edilirken, bir taraftan kesilerek par\u00e7alar halinde kilosu 50 TL\u2019den sat\u0131ld\u0131.,Bal\u0131k halinde dev orkinosu sat\u0131\u015fa sunan Fikret Uzku\u00e7, \u201cMavi y\u00fczge\u00e7li orkinos bal\u0131\u011f\u0131, 400 kilogram\u0131n \u00fczerinde ve bu a\u011flarla tutulan bir bal\u0131k. ,Bal\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131lar\u0131nda g\u00f6renler ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemedi. ,Ege Denizinde yakalanan bir bal\u0131k. Sardalya avlayan arkada\u015flar\u0131m\u0131z yakalad\u0131. Bal\u0131\u011f\u0131n kilosu 50 lira, ama deri yok, k\u0131l\u00e7\u0131k yok, kemik yok hi\u00e7bir \u015fey yok. Sadece et olarak veriyoruz.