Kilosu 7 bin liraya yok satıyor

Kaynak: Burak T\u00fcrker\/ BURSA (\u0130HA),G\u00fcnl\u00fck 80 kovandan ar\u0131 s\u00fct\u00fc al\u0131yoruz. Hedefimiz bunu 100 kovana \u00e7\u0131kartmak. Bu y\u0131l 80 kilo \u00fcretim yapmay\u0131 hedefliyoruz. Bunu s\u00fcrekli dile getiriyoruz. Ar\u0131 s\u00fct\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendiriyor. ,.,Bursa'da ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu y\u0131l\u0131n ilk hasad\u0131n\u0131 yapt\u0131. Kovanlardan gram gram sa\u011f\u0131lan ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi biliniyor. Korona vir\u00fcs sebebiyle bu y\u0131l ar\u0131 s\u00fct\u00fcne b\u00fcy\u00fck talep var. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00e7ok zengin bir madde olup, muhtev\u00e2s\u0131nda protein, karbonhidrat, ya\u011flar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, \u00e7inko, demir, bak\u0131r, fenolik maddeler, aminoasitler, ya\u011f asitleri, organik asitler bulunuyor.\r\n,Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi i\u00e7in yok sat\u0131yor.,Kilosu 7 bin lira olan s\u00fct\u00fcn sa\u011f\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131...,H\u00fccre yenileyici \u00f6zelli\u011fi var. \u00d6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n beyin geli\u015fiminde ve zay\u0131f kalan \u00e7ocuklar\u0131n geli\u015fiminde \u00e7ok faydal\u0131 bir g\u0131da. \u0130\u015f\u00e7i ar\u0131lar bunu ana ar\u0131y\u0131 beslemek i\u00e7in yap\u0131yor. Normal ar\u0131 42 g\u00fcn ya\u015farken, ar\u0131 s\u00fct\u00fcyle beslenen ana ar\u0131 7 y\u0131l ya\u015f\u0131yor. ,\u0130nsan v\u00fccuduna \u00e7ok say\u0131da faydas\u0131 olan ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn sa\u011f\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131. Kilosu 7 bin lira olan ar\u0131 s\u00fct\u00fc, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fi i\u00e7in yok sat\u0131yor.,Kilosu pahal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen stoklar\u0131n\u0131 t\u00fcketen ar\u0131c\u0131lar bir ka\u00e7 ay sonra \u00fcretece\u011fi ar\u0131 s\u00fct\u00fc sipari\u015fini de alm\u0131\u015f bulunuyor.,Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fini belirten Mehmet Durgut, "Bu y\u0131l\u0131n hasad\u0131na ba\u015flad\u0131k. 200 kovan ar\u0131m\u0131z var. 8 ki\u015filik ekibimizle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 200 kovan ar\u0131m\u0131z var. ,Gen\u00e7 i\u015f\u00e7i ar\u0131lar\u0131n, ana ar\u0131 adaylar\u0131n\u0131 ve ana ar\u0131lar\u0131 beslemek i\u00e7in \u00fcreti\u011fi ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn sa\u011f\u0131m\u0131, \u00e7i\u00e7eklerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 nisan ay\u0131nda ba\u015fl\u0131yor ve a\u011fustosa kadar devam ediyor.,\u00c7ok kuvvetli bir \u00fcr\u00fcn. Ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc gram gram sa\u011f\u0131p kilosunu 7 bin liraya sat\u0131yoruz. Nisanda ba\u015flayan hasat a\u011fustos ay\u0131na kadar devam ediyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Bu y\u0131l\u0131n ilk ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimine ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Metin Kaya, "Sabah 7'de i\u015f ba\u015f\u0131 yap\u0131yoruz. Kovanlar\u0131 haz\u0131rl\u0131yoruz. Kovanlardan ar\u0131 s\u00fct\u00fc dolu \u00e7\u0131talar\u0131 al\u0131yoruz. Daha sonra bunlar\u0131 tek tek g\u00f6zlerden \u00e7\u0131kart\u0131p hasat ediyoruz. Bu y\u0131l hasat bereketli ba\u015flad\u0131" dedi.\r\n