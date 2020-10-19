Kilosu tam 800 lira! Köylüler ölümü göze alarak topluyor

Bursa'n\u0131n Gemlik il\u00e7esi Narl\u0131 k\u00f6y\u00fc ve Yalova'n\u0131n Armutlu \u0130l\u00e7esi F\u0131st\u0131kl\u0131 k\u00f6y\u00fc aras\u0131ndaki ormanlar \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131 ile \u00e7evrili. Kilogram\u0131 800 liray\u0131 bulan \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. K\u00f6yl\u00fcler Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne toplayacaklar\u0131 kadar f\u0131st\u0131\u011f\u0131n \u00fccretini yat\u0131rd\u0131ktan sonra hasad\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131yla ormanlara do\u011fru yola \u00e7\u0131k\u0131yor. ,1 ton \u00e7am kozala\u011f\u0131ndan 80 kilo \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu i\u015fi ailece yapan k\u00f6yl\u00fcler bir ka\u00e7 ay s\u00fcren sezonda hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir kazan\u00e7 elde ediyor. \u00dcr\u00fcn de\u011ferli olunca d\u0131\u015far\u0131dan h\u0131rs\u0131zlar da \u00e7am f\u0131st\u0131klar\u0131n\u0131 toplamak i\u00e7in b\u00f6lgeye ak\u0131n ediyor. \u00c7am f\u0131st\u0131klar\u0131n\u0131 d\u0131\u015far\u0131dan gelenlerden korumak isteyen k\u00f6yl\u00fcler ise 2 tane bek\u00e7i ile b\u00f6lgeyi korumaya ald\u0131.,F\u0131st\u0131k \u00e7am\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131 5 ila 25 metre aras\u0131nda y\u00fckseklerde oluyor. F\u0131st\u0131\u011f\u0131n hasad\u0131 \u00e7ok me\u015fakkatli bir i\u015f. Her an \u00f6l\u00fcmle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. Bir dal\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131 ve aya\u011f\u0131n\u0131z kaymas\u0131 demek ki\u015fide kal\u0131c\u0131 hasarlara yol a\u00e7abiliyor. \u015eu an kilogram fiyat\u0131 6 lira 50 kuru\u015ftan al\u0131n\u0131yor. Kozalaklar\u0131n 4 ya da 5 tanesi 1 kilo geliyor. 1 ton kozalaktan 80 kilo f\u0131st\u0131k \u00e7\u0131k\u0131yor. Fazla \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de\u011ferli bir \u00fcr\u00fcn. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fc atalar\u0131m\u0131z toplam\u0131\u015f. Biz de devam ettiriyoruz. Bu i\u015f \u00e7ok tehlikeli her y\u0131l en az 3 tane a\u011fa\u00e7tan d\u00fc\u015f\u00fcp kolunu baca\u011f\u0131n\u0131 ve belini k\u0131ran oluyor" dedi.,Uzmanlar \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u0131ral\u0131yor:,K\u00f6yl\u00fcler, ellerinde metrelerce uzunlu\u011funda s\u0131r\u0131klarla boylar\u0131 5 ila 25 metreyi bulan \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131na adeta bir atlet gibi t\u0131rmanarak \u00f6l\u00fcm\u00fc g\u00f6ze al\u0131yor. K\u00f6yl\u00fcler f\u0131st\u0131klar\u0131 a\u011fa\u00e7lardan d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. D\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fckleri kozalaklar\u0131 ise uzun aray\u0131\u015flar sonunda yerden bularak \u00e7uvallara topluyorlar.\r\n\r\nF\u0131st\u0131kl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde her y\u0131l \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f boyu 25 metreyi bulan \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 a\u011fac\u0131ndan d\u00fc\u015ferek yaralan\u0131yor.,F\u0131st\u0131kl\u0131 K\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Mehmet Karasu, "Bu y\u0131l hasad\u0131 erken ba\u015flatt\u0131k. Di\u011fer b\u00f6lgelerden \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 hasad\u0131n\u0131 bitirenler bizim b\u00f6lgeye \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 toplamaya geliyorlard\u0131. 2 tane bek\u00e7i tutup n\u00f6bet ba\u015flatt\u0131k. Bek\u00e7iler 1 ay boyunca ormanlarda \u00e7am f\u0131st\u0131klar\u0131n\u0131 korudular. Bu b\u00f6lge bizim k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn meras\u0131. Biz devlete toplayaca\u011f\u0131m\u0131z kadar \u00fcr\u00fcn\u00fcn paras\u0131n\u0131 yat\u0131r\u0131p hasada ba\u015fl\u0131yoruz.,\u00c7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 hasad\u0131 yapan k\u00f6yl\u00fcler ise, "Bu i\u015f \u00e7ok zor ve tehlikeli. Bu i\u015f \u00e7ok g\u00fczel para kazand\u0131r\u0131yor. Bir ki\u015fi g\u00fcnde a\u011fac\u0131n verimine ba\u011fl\u0131 150 ila 500 kilo toplad\u0131\u011f\u0131 oluyor. Kilosunu ise 6 lira 50 kuru\u015ftan sat\u0131yoruz. Bu i\u015fi ailece yap\u0131yoruz. Bir ki\u015fi ortalama sezonda 10 ton topluyor" \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00c7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131, ya\u011f asidi i\u00e7eri\u011fi sayesinde i\u015ftah\u0131 bast\u0131r\u0131r ve kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\u00c7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131ndaki besin maddelerinin m\u00fckemmel kombinasyonu enerjiyi art\u0131r\u0131rken, magnezyum ve protein gibi di\u011fer \u00f6nemli mineraller kalp krizlerini ve \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye yard\u0131mc\u0131 olur.\r\nKarma\u015f\u0131k bir molek\u00fcle sahip olan bu besinin v\u00fccutta par\u00e7alanmas\u0131 daha uzun s\u00fcrer. Bu sayede t\u00fckenmi\u015fli\u011fe neden olmadan s\u00fcrekli ve uzun s\u00fcreli enerji sa\u011flar.\r\nV\u00fccuttaki romatizmal a\u011fr\u0131lara iyi gelir.\r\nHamile anneler i\u00e7in \u00e7ok faydal\u0131d\u0131r. Bebe\u011fin geli\u015fimini destekler.,K\u00f6yl\u00fcler \u00f6l\u00fcm\u00fc g\u00f6ze alarak hasad\u0131n\u0131 yapt\u0131klar\u0131 f\u0131st\u0131k kozalaklar\u0131n\u0131n kilosunu 6 lira 50 kuru\u015ftan sat\u0131yor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir k\u00f6yl\u00fc g\u00fcnde 150 ila 500 kilo aras\u0131nda \u00e7am f\u0131st\u0131\u011f\u0131 kozala\u011f\u0131 toplayabiliyor. Toplanan \u00e7ak f\u0131st\u0131\u011f\u0131 kozalaklar\u0131 i\u015flenmek i\u00e7in fabrikaya gidiyor. Burada i\u015flemlerden ge\u00e7tikten sonra \u00f6nce kozalaklar\u0131ndan ayr\u0131lan \u00e7am f\u0131st\u0131klar\u0131 daha sonra kabuklar\u0131 k\u0131r\u0131larak paketlenmeye haz\u0131r hale geliyor. Kabu\u011fundan \u00e7\u0131kart\u0131lan \u00e7am f\u0131st\u0131klar\u0131 kilosu toptan 400 liradan sat\u0131l\u0131yor. Marketlerde ise kilo fiyat\u0131 800 lira al\u0131c\u0131 buluyor.,Kilosu tam 800 lira! K\u00f6yl