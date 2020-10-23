Kilosunu 300 TL'den satıyorlar! 20 günde 15 ton topladılar

F\u0131st\u0131k \u00e7am\u0131 kozala\u011f\u0131n\u0131n tonundan 15-20 kilo dolay\u0131nda i\u00e7 f\u0131st\u0131k \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Ece, \u201c\u0130\u00e7 f\u0131st\u0131\u011f\u0131n kilosunu 300 liradan sat\u0131yoruz. Bu b\u00f6lgeden 300-400 kilo aras\u0131nda i\u00e7 f\u0131st\u0131k \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekliyoruz.,Ayd\u0131n\u2019dan Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esine kozalak toplamaya gelen 11 i\u015f\u00e7i, Kum mevkiindeki ormanl\u0131k alanda 20 g\u00fcnde 15 ton \u00e7am kozala\u011f\u0131 toplad\u0131. \u00c7am kozala\u011f\u0131n\u0131n tonundan 15-20 kilo f\u0131st\u0131k i\u00e7i \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, 300 liraya sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, baharat\u00e7\u0131larda kilosunun bin liraya kadar sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Odun D\u0131\u015f\u0131 \u00dcr\u00fcn ve Hizmetler \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc b\u00fcnyesinde \u00e7am kozala\u011f\u0131 toplamak i\u00e7in Ayd\u0131n\u2019dan 11 ki\u015filik i\u015f\u00e7i grubu, Kum mevkiinde Do\u011fan\u00e7am, Seydiler ve Aksaz k\u00f6ylerinin s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunan ormanl\u0131k alanda f\u0131st\u0131k \u00e7am\u0131 kozala\u011f\u0131 topluyor.,\u00d6l\u00fcm\u00fc g\u00f6ze alarak 20 g\u00fcnde 15 ton toplad\u0131lar! Kilosunu 300 TL'den sat\u0131yorlar... \u0130\u015fte detaylar!,Kozalak i\u015f\u00e7ili\u011finin Ayd\u0131n\u2019da yayg\u0131n oldu\u011funu, kozalak toplayan ki\u015filerin k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta a\u011faca t\u0131rmand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ramazan Ece \u201c\u0130\u015fimizin tehlikesinin fark\u0131nday\u0131z. Zaman zaman kazalar da ya\u015f\u0131yoruz. Ama ekmek kazanmak kolay de\u011fil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozala\u011f\u0131n oldu\u011fu a\u011faca t\u0131rman\u0131yoruz. Manavgat\u2019ta 20 g\u00fcnde 15 top dolay\u0131nda kozalak toplad\u0131k. Bu b\u00f6lgede 20 ton dolay\u0131nda hasat bekliyoruz. Gerekli ila\u00e7lama ve bak\u0131m yap\u0131lsa buradan en az 100 ton dolay\u0131nda kozalak toplan\u0131r\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Kendilerini 'kozalak avc\u0131lar\u0131' olarak adland\u0131ran i\u015f\u00e7iler, kozalaklar\u0131 toplayabilmek i\u00e7in \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n tepesine \u00e7\u0131karken ekmeklerini kazanabilmek i\u00e7in hayatlar\u0131n\u0131 tehlikeye at\u0131yor., Market ve baharat\u00e7\u0131larda dolmal\u0131k f\u0131st\u0131k ve g\u00fcner i\u00e7i olarak adland\u0131r\u0131lan bu f\u0131st\u0131\u011f\u0131n kilosu bin liraya kadar sat\u0131labilmektedir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.