Kim Jong-un öldü mü? Bomba iddia: Yüzde 99 eminim

Yonhap ajans\u0131na konu\u015fan Ji, Kim'in hafta sonu \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc konusunda bilgilendirildi\u011fini iddia etti.\r\n,Ji, kendisine gelen bilgiden tamamen emin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "(Kim'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin) Olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n y\u00fczde 99 oldu\u011funu s\u00f6yleyebilirim." diye konu\u015ftu.\r\n,Kuzey Kore'de karma\u015f\u0131k bir halef meselesi sorunuyla bo\u011fu\u015fuldu\u011funa inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ji, Pyongyang y\u00f6netiminin, Kim'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bu hafta sonu a\u00e7\u0131klayabilece\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Ji, Kuzey Kore liderinin k\u0131z Karde\u015fi Kim Yo-jong'un b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u00fclkenin yeni lideri olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,\u00d6te yandan Ji, bu bilgiyi nereden ald\u0131\u011f\u0131na dair bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n,Kuzey Kore lideri Kim hakk\u0131nda son haftalarda sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131 veya \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc y\u00f6n\u00fcnde s\u00f6ylentiler ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Kim'in durumu hakk\u0131nda tavsiyede bulunmak \u00fczere bir grup \u00c7inli doktorun bu \u00fclkeye gitti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovask\u00fcler bir operasyon ge\u00e7irdi\u011fi ve iyile\u015fme s\u00fcrecinde oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde haberler \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurmu\u015f, bu haber ise herhangi bir yetkili taraf\u0131ndan do\u011frulanmam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, b\u00fcy\u00fckbabas\u0131 Kim Il-sung'un do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 dahil \u00f6nemli etkinliklere kat\u0131lmamas\u0131, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda spek\u00fclasyonlara neden olmu\u015ftu.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump da Beyaz Saray'da d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda iddialara ili\u015fkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size \u015fu an s\u00f6yleyemem. \r\n,Onun iyi olmas\u0131n\u0131 diliyorum. \u00c7ok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.