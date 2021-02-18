Kim Jong-un'un eşi bir yıl sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un e\u015fi Ri Sol-ju, 1 y\u0131ldan uzun bir s\u00fcre sonra ilk kez halk\u0131n \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,\u015eu ana kadar resmi olarak koronavir\u00fcs vakas\u0131 bildirmeyen \u00fclkede sanat tiyatrosundaki etkinli\u011fe kat\u0131lanlar\u0131n maske takmad\u0131\u011f\u0131 ve sosyal mesafe kural\u0131n\u0131 g\u00f6zetmedi\u011fi de dikkat \u00e7ekti. (\u0130HA),Kuzey Kore \u0130\u015f\u00e7i Partisi Merkez Komitesi'nin yay\u0131n organ\u0131 Rodong Sinmun'a g\u00f6re Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un e\u015fi Ri Sol-ju, 1 y\u0131ldan uzun bir s\u00fcrenin ard\u0131ndan ilk kez g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Devlet medyas\u0131, Kim Jong-un'un babas\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fc kapsam\u0131nda ikilinin ba\u015fkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda d\u00fczenlenen etkinli\u011fe kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Rodong Sinmun, \u00e7iftin sanat tiyatrosunda co\u015fkuyla kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Ri Sol-ju, \u00f6nceki y\u0131llarda Kim Jong-un'a geni\u015f kapsaml\u0131 etkinliklerde e\u015flik etmi\u015f, ancak ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n Ocak ay\u0131ndan beri g\u00f6r\u00fclmemi\u015fti. Ri Sol-ju'nun yoklu\u011fu nedeniyle sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 veya olas\u0131 bir hamileli\u011fi konusunda bir\u00e7ok iddia ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,G\u00fcney Kore Ulusal \u0130stihbarat Servisi de Ri'nin Covid-19 ile ilgili endi\u015feleri nedeniyle halka g\u00f6r\u00fcnmekten ka\u00e7\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131yla zaman ge\u00e7iriyor olabilece\u011fini \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.