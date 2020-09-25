Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden bu yana b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak \u0130ster, Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sunumuyla yeni sezonuyla ekrana d\u00f6n\u00fcyor. ,Esprili kimli\u011fiyle tan\u0131nan Y\u0131lmaz ile Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu aras\u0131ndaki diyalog ise izleyenleri g\u00fclme krizine soktu.,Cumartesi ak\u015fam\u0131 yeni sezon b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana gelecek olan yar\u0131\u015fmadan ilk fragman yay\u0131nland\u0131. ,Fragmanda Ali isimli yar\u0131\u015fmac\u0131 bir soruda joker hakk\u0131n\u0131 kullanmak istiyor. Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n jokerleri aras\u0131nda ise \u00fcnl\u00fc komedyen Cem Y\u0131lmaz yer ald\u0131. ,Yar\u0131\u015fman\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise Cem Y\u0131lmaz s\u00fcrprizi ya\u015fanacak.