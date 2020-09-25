Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonuyla ekrana dönüyor.