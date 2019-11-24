Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerini dolduran soru... 'Beni derinden etkiledi'

Yıllarda büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı.