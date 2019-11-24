Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun gözlerini dolduran soru... 'Beni derinden etkiledi'

Yar\u0131\u015fmac\u0131 joker hakk\u0131n\u0131 da kullanarak Lev Tolstoy diyerek do\u011fru cevab\u0131 bildi. Yar\u0131\u015fmac\u0131 do\u011fru cevab\u0131 Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.,Sorunun ard\u0131ndan konu\u015fan Kenan imirzal\u0131o\u011flu, "Tuncel Kurtiz'i rahmetle an\u0131yoruz. Sesini duymak duyguland\u0131rd\u0131 ve derinden etkiledi beni. Nur i\u00e7inde yats\u0131n. T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en b\u00fcy\u00fck akt\u00f6rlerinden bir tanesiydi.,Milyoner'de yar\u0131\u015fmac\u0131ya sorulan bir soru Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun bir zamanlar rol ald\u0131\u011f\u0131 Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okudu\u011fu "Reading Zindan\u0131 Balad\u0131" adl\u0131 \u015fiir, hangi \u015faire ait oldu\u011fu soruldu. ,Y\u0131llarda b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde duygusal anlar ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Yar\u0131\u015fman\u0131n sunuculu\u011funu \u00fcstlenen yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu, okudu\u011fu soru kar\u015f\u0131s\u0131nda duygusal anlar ya\u015fad\u0131., Hem \u00e7ok de\u011ferli bir b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcmd\u00fc hem de yak\u0131n bir arkada\u015f\u0131md\u0131. Ruhu \u015fad olsun." dedi.