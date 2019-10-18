Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Soruyu bilemeyince verdiği tepki hayrete düşürdü

D\u00fcn ak\u015fam, 836. b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan fenomen yar\u0131\u015fma Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de ilgin\u00e7 anlar ya\u015fand\u0131.,''Bol bol geziyorum, seyahat etmeyi \u00e7ok seviyorum'' diyen \u015eenb\u00fclb\u00fcl, yar\u0131\u015fmadan kazand\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 gezmeye ve al\u0131\u015fveri\u015fe harcayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ancak, yar\u0131\u015fmaya ''Biraz \u015fansla do\u011fru orant\u0131l\u0131 bilgi, e\u011fer \u015fansl\u0131ysan\u0131z bildi\u011finiz konulardan gelir.'' s\u00f6zleriyle ba\u015flayan \u015eenb\u00fclb\u00fcl, aylarla ilgili gelen bu soruda biraz afallad\u0131., \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun yar\u0131\u015fmay\u0131 ba\u015flatmas\u0131yla sorular\u0131 cevaplamaya ba\u015flayan \u015eenb\u00fclb\u00fcl'\u00fcn kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 sorular onu zorlamad\u0131.,Yar\u0131\u015fmadan bin TL ile ayr\u0131lan yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n, soruyu bilemeyince verdi\u011fi tepki ise g\u00fcl\u00fcmsetti.,Programa \u0130zmir'den kat\u0131lan ve \u00f6zel bir bankada y\u00f6netici pozisyonunda \u00e7al\u0131\u015fan Ece \u015eenb\u00fclb\u00fcl isimli yar\u0131\u015fmac\u0131, \u00f6zg\u00fcvenli tav\u0131rlar\u0131 ve samimi halleriyle dikkat \u00e7ekti.,5. soruya kadar kendinden emin bir \u015fekilde gelen \u015eenb\u00fclb\u00fcl, rahat tav\u0131rlar\u0131yla da dikkat \u00e7ekti.,Zaman k\u0131s\u0131tlamas\u0131 olan soruya, bir s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra, ''Nisandan \u00f6nceki Mart ise, May\u0131s'tan sonraki ay Haziran'' yorumunu yapt\u0131.,Ve 'Haziran' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,Ancak do\u011fru cevap Temmuz'du...,\u015eenb\u00fclb\u00fcl, yanl\u0131\u015f cevap verdi\u011fi sorunun do\u011fru cevab\u0131na bakarak bir s\u00fcre g\u00fcld\u00fc ve ''Sar\u0131\u015f\u0131nl\u0131\u011f\u0131m tuttu!'' dedi.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu, \u015eenb\u00fclb\u00fcl'\u00fcn \u00f6z ele\u015ftirisine, ''Esta\u011ffurullah'' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.