Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı söyledikleriyle izleyiciyi çileden çıkardı

Ekranlar\u0131n\u0131n sevilen yar\u0131\u015fma program\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle yine seyirciyi ekran ba\u015f\u0131na kilitledi. ,12 soruyu do\u011fru cevaplayarak b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi olmak isteyen yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n bilgilerini ortaya koydu\u011fu program d\u00fcn ak\u015fam yine ilgin\u00e7 anlara sahne oldu.,7 y\u0131ll\u0131k avukat oldu\u011funu s\u00f6yleyen Buket Han\u0131m, en b\u00fcy\u00fck hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. ,Programa geldi\u011fi ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir ba\u011f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Buket Han\u0131m, seyircilerin akl\u0131nda soru i\u015fareti b\u0131rakt\u0131.,\u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun "Biz yine de annelerimizin k\u0131ymetini hi\u00e7bir zaman unutmayaca\u011f\u0131z" s\u00f6z\u00fcne kar\u015f\u0131l\u0131k yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n "Onlar da bizim k\u0131ymetimizi unutmas\u0131nlar" s\u00f6z\u00fc izleyenleri \u00e7\u0131ld\u0131rtt\u0131.,ST\u00dcDYO BUZ KEST\u0130\r\nYapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla st\u00fcdyodakilerin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rakan yar\u0131\u015fmac\u0131ya \u0130mrizal\u0131o\u011flu "Aile olman\u0131n i\u00e7inde de baz\u0131 gereklilikler yok mudur? B\u00fcy\u00fckler k\u00fc\u00e7\u00fckleri sever, k\u00fc\u00e7\u00fckler b\u00fcy\u00fckleri sever" s\u00f6zleriyle kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n "Ben aile hukuku uzman\u0131y\u0131m y\u00fczde doksan\u0131m\u0131z b\u00f6yle maalesef" dedikten sonra ba\u015far\u0131l\u0131 sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" s\u00f6zleriyle st\u00fcdyo adeta buz kesti.,Kenan \u0130mrizal\u0131o\u011flu daha sonra Buket Han\u0131m'a neden ailesiyle kan ba\u011f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu. Yar\u0131\u015fmac\u0131, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ama kendisinin ihtiyac\u0131 oldu\u011funda ailesinin yard\u0131m\u0131n\u0131 g\u00f6rmedi\u011fi i\u00e7in t\u00fcm ba\u011f\u0131n\u0131 kopard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.